Muş'ta terör operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş'ta sosyal medyada bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Gündoğan köyünde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenen kişi ile merkeze bağlı Üçsırt köyünde sosyal medyada terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Varto ilçesine bağlı Güzeldere köyünde de sosyal medyada terör propagandası yaptığı ve hükümeti aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen zanlının yakalandığı kaydedildi.

Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.