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GAİB'te birliklerin "Olağan Mali Genel Kurulları" yapıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:24

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, "GAİB, 2016 yılında 7 milyar 778 milyon 937 bin dolar ihracat yaptı. Ayrıca diğer ihracatçı birlikleri adına ise toplam 485 milyon 711 bin dolarlık ihracatı kayda aldı ve böylece ihracat kayıt işlem hacmi 8 milyar 264 milyon 648 bin dolar oldu." dedi.

GAİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, GAİB bünyesinde faaliyet gösteren Halı İhracatçıları Birlikleri, Kuru Meyve İhracatçıları Birlikleri, Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ile Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliklerinin 2016 yılı "Olağan Mali Genel Kurulları" yapıldı.

Çıkmaz, GAİB hizmet binasında yapılan kurulda yaptığı konuşmada, 2017 hedeflerine ulaşılabilmesi için bütün sektörlerin yoğun bir ihracat çalışmasına girdiğini belirtti.

GAİB'in sadece ihracat alanında değil, üyelerine yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanında da önemli hizmetler verdiğini belirten Çıkmaz, "GAİB, 2016 yılında 7 milyar 778 milyon 937 bin dolar ihracat yaptı. Ayrıca diğer ihracatçı birlikleri adına ise toplam 485 milyon 711 bin dolarlık ihracatı kayda aldı ve böylece ihracat kayıt işlem hacmi 8 milyar 264 milyon 648 bin dolar oldu. Bunun yanında, bütün kıtalar da toplam 188 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İhracatçılar, yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Çıkmaz, bölge ihracatında 2016'da Ortadoğu ülkelerinin yüzde 55,5 payla ilk sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"AB ülkeleri yüzde 18,1 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,7 payla üçüncü sırada bulunuyor. Toplam 188 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerden Irak, Suriye, ABD, İran, Suudi Arabistan, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika ve Sudan, bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, halı, kumaş, iplik, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar, plastik ve mamulleri, dış giyim, demir çelik mamulleri ile diğer gıda müstahzarları, bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur."

- Gaziantep 2016 yılında 5'inci sıraya yükseldi

GAİB'de hizmet veren dört ayrı birliğin olağan mali kongrelerini değerlendiren Çıkmaz, "2016 yılında gerçekleştirilen ihracatta Gaziantep'te önemli bir paya sahip. 2016 yılında gerçekleştirilen ihracatta Gaziantep, Türkiye genelinde beşinci sırada. Bölgenin lokomotif ili olan Gaziantep, 2016 yılında 6 milyar 258 milyon 347 bin dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'nci ili olarak, önceki yıl 6'ncı sıradaki yerini bir üst sıraya taşıdı. Bütün olumsuzlukları göğüsleyerek ihracat yapma başarısı gösteren iş adamlarını kutluyorum."

- 2017 yılının ilk dört ayı çok verimli geçti

Türkiye'de ihracat kültürünün geliştiğini aktaran Çıkmaz, şunları kaydetti:

"İhracatçılar olarak sürekli yeni pazar arayışını sürdürüyoruz. 2016 yılında 7 kıtada 188 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Neredeyse gidilmedik ülke bırakmadık. 2017 yılında mevcut pazarlarımızı güçlendirirken özellikle Güney Afrika ve Güney Amerika pazarlarında daha etkin olacağımızı umuyorum. 2017 yılının ilk dört ayına baktığımızda ihracat trendimizde istediğimiz hedeflere yönelik ihracat artışımızın devam etmesi hepimizi umutlandırmıştır. Tanıtımla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. 2017 yılının son 8 ayı daha verimli geçecektir. Özellikle ocak ve nisan ayı ihracat rakamlarından daha iyi anlıyoruz. 2023 hedefleri ve belirlenen yol haritası ülkemizin kalkınması için büyük önem taşıyor."

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