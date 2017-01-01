27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep Ticaret Borsası

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:55

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 24,33 - 24,47 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg24,3324,47
Badem içi (tatlı)kg38,0038,00
Susamkg4,685,35
Buğday (organik)kg1,401,40
Buğdaykg0,991,13
Mısır (organik)kg0,921,11
Bulgur (köftelik)kg1,541,54
Pirinç (baldo)kg6,106,10
Pirinç (dökme)kg3,233,23
Bulgur (pilavlık)kg1,461,46
Bulgur (köftelik)kg1,461,46
Bulgur (pilavlık-organik)kg2,102,10
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