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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da FETÖ/PDY soruşturması

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:34

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilgili soruşturma kapsamında dün görevlerinden uzaklaştırılan 15 polis gözaltına alındı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle dün açığa alınmalarının ardından Ereğli'de görevli 15 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonda 15 polis gözaltına alındı.

Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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