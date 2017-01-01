27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"4. Beslenme ve Diyetetik Sempozyumu"

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:45

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından düzenlenen 4. Beslenme ve Diyetetik Sempozyumu, Balkan Kongre Merkezi’nde başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Çalıyurt, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, ''Doğru beslenme sadece bedensel hastalıkların değil psikiyatrik rahatsızlıkların da tedavi edilmesine yardımcı oluyor.'' dedi.

Prof. Dr. Çalıyurt, bireylerin sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için beslenme ve diyetin çok önemli olduğunu belirtti.

Beslenme ve diyetin sağlıklı bir hayatın başlıca etkenlerinden olduğunu ifade eden Çalıyurt, şunları kaydetti:

''Sağlıklı kişilerin sağlıklı kalabilmeleri, hatta daha sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için beslenme ve diyetin önemi ortada. Bugün için birçok bedensel hastalığın tedavisinde gıdaların, beslenmenin, diyetin tedavilerdeki yeri ortaya konmuş durumda. Doğru beslenme sadece bedensel hastalıkların değil psikiyatrik rahatsızlıkların da tedavi edilmesine yardımcı oluyor. Hatta son 5-10 yıldır yapılan çalışmalarda görüyoruz ki psikiyatrik bozukluk tedavisinde de bazı özel beslenme çeşitlerinin uygulandığını ve bunların etkili olduğunu görüyoruz. Bunları ortaya koyan bilimsel araştırmalar var. Aslında hastasından sağlıklısına dünyada yaşayan 7 milyarın üzerindeki kişiyi ilgilendiren önemli bir konu beslenme ve diyet.”

Açılış konuşmalarının ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Müziği Grubu tarafından klasik müzik konseri verildi.

Sempozyum, yarın sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI
Mimar Sinan'ın eserleri &quot;Edirne miniaparkta&quot; sergilenecek
YEREL

MİMAR SİNAN'IN ESERLERİ "EDİRNE MİNİAPARKTA" SERGİLENECEK
Parkmetreler düzenlendi
YEREL

PARKMETRELER DÜZENLENDİ
Edirne'de &quot;kaçak midye&quot; operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE "KAÇAK MİDYE" OPERASYONU

Edirne'de köprü altında FETÖ kitapları bulundu
YEREL

EDİRNE'DE KÖPRÜ ALTINDA FETÖ KİTAPLARI BULUNDU
Edirne'deki FETÖ soruşturmaları
YEREL

EDİRNE'DEKİ FETÖ SORUŞTURMALARI
Üniversite öğrencilerine E-Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE E-GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER ZİRVESİ
Edirne'de 3 bin 961 öğrenci TEOG'da ter döktü
YEREL

EDİRNE'DE 3 BİN 961 ÖĞRENCİ TEOG'DA TER DÖKTÜ
&quot;Fizyo-trak&quot; fizik tedaviyi kolaylaştıracak
YEREL

"FİZYO-TRAK" FİZİK TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRACAK
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI
Sağlık Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılı kutlandı
YEREL

SAĞLIK MÜZESİ'NİN KURULUŞUNUN 20. YILI KUTLANDI
Ankara merkezli FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU

FETÖ'nün sözde &quot;adalet imamı&quot;nın Edirne'de yakalanması
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE "ADALET İMAMI"NIN EDİRNE'DE YAKALANMASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
YAŞAM

KIYAMET ÇUKURU DİYORLAR AMA İŞTE İŞİN ASLI!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası