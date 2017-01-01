27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ, zabıt katipliği sınavında soruları örgüt üyelerine göstermiş

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:57

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, tutuklanan ve daha sonra örgüte ait önemli bilgiler vererek, itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakılan zabıt katibi Yusuf Gökşen, duruşmada, zabıt katipliği sınav sorularının 9'unun kendilerine gösterildiğini anlattı.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu, adliye ve ceza infaz kurumu personeli 20 sanık katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılan Gökşen, örgüte ilişkin önemli bilgiler verdi.

Gökşen, örgütle ilgili üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmediği belirterek, olayların aydınlığa kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bildiklerini doğru ve eksiksiz olarak anlatacağını aktardı.

Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle 2012 yılında memur olmaya karar verdiğini bildiren Gökşen, bu nedenle bu yapının dershaneleri ve yurtlarına gittiğini ifade etti.

Girdiği KPSS sınavından 76 puan aldığını anlatan Gökşen, şöyle devam etti:

''Yurtta kaldığım dönemde bu örgütün herhangi gibi bir yapılanmasında bulunmadım. Sadece memur olabilmek amacıyla yapıya ait dershane ve yurtlarda kaldım. Memur olduktan sonra sadece düzenlenen sohbetlere katıldım. 2013 yılında Kırklareli'de düzenlenen zabıt katipliği sınavına başvurdum. Kırklareli'ye geldiğimde ise yapının Hüseyin Top öğrenci yurduna gittim. Yurtta benim gibi sınava katılmak için 15-16 kişi bulunuyordu. Yurdun 4. katında sınava çalışıyorduk. Sınava girmeden önce FETÖ üyelerince bize sınav soruları gösterildi. Biz de o sorulara çalışarak sınavdan başarıyla ayrılarak, ilk maaşımızdan kurban adı altında '400', daha sonra da her ay olmak üzere düzenli olarak 125 lira verdik.''

Haksız yere işe girdikleri yönündeki iddiaları kabul etmediğini ifade eden Gökşen, gece gündüz demeden sınava çalıştığını ve başarılı olduğunu savundu.

Sohbetlerin sadece kendisine ait evde yapılmadığını ileri süren Gökşen, şöyle devam etti:

''Bizim ev sanki terör örgütü propagandası yapılmış gibi kastediliyor. Bizim evde örgüte ait hiç bir belge ve doküman bulunmazdı. Sohbetleri Hakan Altun düzenler ve gelirken yanında kitaplar getirirdi. Hakan, deşifre olduktan sonra ise 5-6 ay bizim eve gelmedi. Hakan, benim telefonuma örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemek istedi ancak ben kabul etmedim. Bunun üzerine ev arkadaşım Sinan'ın telefonuna yükleyerek haberleşiyorduk.''

- ''Varınızı yoğunuzu satın ve Bank Asya'ya yatırın çağrısı yapıldı''

Gökşen, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten uzaklaştığını savundu.

Düzenlenen sohbetlerde Hakan Altun'un Bank Asya'ya yönelik çağrılarda bulunduğunu öne süren Gökşen, ''Altun, 17-25 Aralık sürecinden sonra düzenlenen bir sohbette 'Varınızı yoğunuzu satın ve Bank Asya'ya yatırın' çağrısında bulundu. Biz bu çağrıya uymadık.'' dedi.

Gökşen, vicdanen rahatsızlık duyduğundan örgüte ait bildiklerini anlattığını sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti SEGBİS'in arıza vermesi nedeniyle duruşmaya bir süre ara verdi.

İLGİLİ HABERLER
Elektrik üretim tesisinin temeli atılıyor
YEREL

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNİN TEMELİ ATILIYOR
&quot;Almanya'da Türkçe&quot; konulu konferans
YEREL

"ALMANYA'DA TÜRKÇE" KONULU KONFERANS
Lisede bahar şenliği
YEREL

LİSEDE BAHAR ŞENLİĞİ
Lüleburgaz'da Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA TARIM VE İNSAN KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Kırklareli'nde 20 sığınmacı yakalandı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE 20 SIĞINMACI YAKALANDI

Kırklareli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davası
YEREL

KIRKLARELİ'DE FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI DAVASI

Uyuşturucu yapımında kullanılan maddeyi yakıt deposuna saklamışlar
YEREL

UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN MADDEYİ YAKIT DEPOSUNA SAKLAMIŞLAR
Önce fidan dikip uçurtma uçurdu
YEREL

ÖNCE FİDAN DİKİP UÇURTMA UÇURDU
Ankara merkezli FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Karakuş, Makedonya'da &quot;Yahya Kemal Beyatlı&quot; konulu konferans verdi
YEREL

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KARAKUŞ, MAKEDONYA'DA "YAHYA KEMAL BEYATLI" KONULU KONFERANS VERDİ
Kırklareli'nin tekvando başarısı
YEREL

KIRKLARELİ'NİN TEKVANDO BAŞARISI
Trakya Kariyer projesi çalışmaları
YEREL

TRAKYA KARİYER PROJESİ ÇALIŞMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
YAŞAM

KIYAMET ÇUKURU DİYORLAR AMA İŞTE İŞİN ASLI!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası