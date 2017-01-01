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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Kör kurşunla ölen Diyar, okulunda anıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:13

SAKARYA (AA) - Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda kör kurşunla hayatını kaybeden lise öğrencisi Diyar Ayan (16) okulunda anıldı.

Ayan için eğitim gördüğü Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi girişine özel köşe oluşturuldu. Diyar'ın giydiği forma ve çiçeklerle süslenmiş çerçeveli fotoğrafı konan köşeye, Ayan'ın olaydan bir gün önce uygulama sınavında "Geleceğe dair planlarınız" sorusuna cevaben yazdığı yazı da asıldı.

Okuyanları duygulandıran yazıda, Diyar'ın şu ifadelerinin yer aldığı görüldü:

"Birçok insanın geleceğe doğru birçok planları vardır. Bu planlar, ya kişisel ya da çevredeki insanları da bu plana dahil eder. Her insan gibi benim de bir planım var. Benim birçok planım var. Bu planlarım arasında en büyüğü, gidebildiğim kadar şehirlere gitmek, oradaki çocukları sporla tanıştırmak, onları televizyon, telefon, bilgisayar ve benzeri şeylerden kurtarmak için sporla birleştirmek olacak. Bunun için bütçe hazırlıyorum. İnşallah umduğumu bulurum.

Diyar Ayan 9/B 873."

- Sırasına çiçek bırakıldı

Diyar'ın sınıfındaki sırasına da arkadaşları tarafından, çiçek bırakılıp fotoğrafı konuldu.

Diyar'ın sınıf arkadaşı Muharrem Tay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıldır beraber olduğu arkadaşını futboldan da tanığını söyledi.

Sınıfta Diyar'ın iyi bir insan olarak bilindiğini ifade eden Tay, "Vurulmadan bir gün önce derslerden, performanslardan konuşuyorduk. Tüm arkadaşlarla arası iyiydi. Makine mühendisi olmak istiyordu. Ayrıca kaleciydi, futbolu seviyordu." dedi.

Sıra arkadaşı Hamza Cengiz ise Diyar'ın çok iyi bir arkadaş olduğunu belirterek, "Erenlerspor'da oynuyordu. Play-off'a çıkmışlardı onun sevincini gelip okulda bizimle paylaşmıştı. Bana futbolcu olmayı hayal ettiğini söylerdi. Öğretmenler de kendisini severdi. Derslerde hep kalkardı. Arkadaşlarının da halini, hatırını sorardı. İyi bir insandı." diye konuştu.

- "Okulda yoklama yapıldı ve Diyar yoktu"

Diyar'ın yakın arkadaşı Türker Çetinkalan da Diyar'ı iki yıldır mahalleden tanıdığını ayrıca aynı sınıfta birlikte okuduklarını söyledi.

Hemen her gün birlikte zaman geçirdiklerini anlatan Çetinkalan, şunları söyledi:

"Erenlerspor'da U16'da oynadı. Hayali kaleci olmaktı. Herkesle arası iyiydi, herkes onu severdi. Olay günü biz onunla beraberdik. Dört arkadaş yemeğe gidiyorduk, ben önde onlar da üç kişi de arkamdaydı. Aramızda 20 adım vardı. Ben lokantadan içeriye girdim, o daha girememişti. Silah sesleri duymaya başladım, çatışma başladı. Diğer arkadaşlar kaçtı, saklandı, sadece Diyar kaldı orada. Sonra derse girdik. Okulda yoklama yapıldı ve Diyar yoktu. Aradık kendisine ulaşamadık. Sonra polisler sınıfa geldi, bir arkadaşımı aldı hastaneye teşhis için götürdüler. Ertesi gün evine taziyeye gittik. Herkes çok şaşırdı, kimse böyle bir şey beklemiyordu. Çok üzgünüz."

Öte yandan, Diyar'ın yıl boyunca sırasının boş kalacağı ve fotoğrafının sırasında duracağı öğrenildi.

Sakarya 1. OSB'deki Nakliyeciler Sitesi'nde önceki gün, yaklaşık 20 kişilik gruptan bazı kişiler, çevreye ateş etmeye başlamış, açılan ateş sonucu 7 kişi yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Diyar Ayan, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ayan'ın, saldırının yapıldığı Nakliyeciler Sitesi yakınında bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilmişti.

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