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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Topçam Barajı 57 milyon kilovatsaat enerji üretti

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:27

ORDU (AA) - DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık, Ordu'da 2016 yılı aralık ayında üretime başlanan Topçam Barajı'nda, şu ana kadar yaklaşık 57 milyon kilovatsaat enerji üretildiğini bildirdi.

Kanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi'nden geçen Melet Irmağı üzerinde, yapımına 1996 yılında başlanan kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki Topçam Barajı'nda, 2008 yılından itibaren su tutulmaya başlandığını söyledi.

Temelden 122 metre yükseklikte inşa edilen barajın, 4,45 milyon metreküp dolgu ve 133 milyon metreküp depolama hacmine sahip olduğunu belirten Kanık, daha önce sadece bir ünitesi çalışan barajın artık ikinci ve üçüncü ünitelerinin de çalışmaya başladığını ve barajda tam kapasiteyle elektrik üretildiğini dile getirdi.

Topçam Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 60 milyon lira katkı sağlayacağına işaret eden Kanık, şu ana kadar barajın ülke ekonomisine 15 milyon liralık katkısı olduğunu, bu önemli katkının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kanık, 21 Aralık 2016 tarihinde ilk defa elektrik üretimine başlanan barajın geçici kabullerinin yapılarak işletilmek üzere Elektrik Üretim AŞ'ye devredildiği ifade ederek, şunları söyledi:

"Ordu'da 2016 yılı aralık ayında üretime başlanan Topçam Barajı'nda şu ana kadar yaklaşık 57 milyon kilovatsaat enerji üretilmiştir. 3 üniteden oluşan, toplamda 60 megavat güce sahip Topçam Barajı, yıllık toplam 198,5 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapacaktır. Bu da tahmini 400-500 bin kişinin yaşadığı 90-100 bin arasında evin elektrik ihtiyacının buradan karşılanacağı anlamına gelmektedir."

Ahmet Kanık, Topçam Barajı'ndan bölgedeki HES'lerin de büyük oranda faydalanacağını sözlerine ekledi.


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