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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Marketten mama hırsızlığı güvenlik kamerasında

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:12

ADANA (AA) - Adana'da, bir kadının marketin farklı şubelerinden bebek babası çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir marketin farklı şubelerinden bebek maması çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Huzurevleri, Karslılar ve Belediyeevleri mahallerindeki şubelerde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı daha önce aynı suçtan gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.K.K'nın (33) yaptığı tespit etti.

Zanlının evine operasyon düzenleyen ekipler, B.K.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, zanlı B.K.K girdiği bir markette bebek mamasının bulunduğu kutudan ürünü çıkartıyor. Kutuyu rafın üst kısmına atan zanlı mamayı çantasına koyduktan sonra marketten ayrılıyor.

Başka bir görüntüde ise B.K.K aldığı bebek mamalarını alışveriş arabasına koyuyor. Market içerisinde biraz gezdikten sonra ise mamaları kutusundan çıkartmadan çantasına koyarak iş yerinden uzaklaşıyor.

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