Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu

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MUĞLA (AA) - Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan 150 kadın muhtar, Bodrum'da buluştu.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneğine üye 150 kadın muhtar, Bodrum Belediyesinin katkıları ile düzenlenen, "Toplumda kadın, yaşlı ve diğer dezavantajlı kesimin yaşadığı sorunların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulmasında mahalle muhtarlarının rolü ve önemi" ile "Protokol kuralları ve iletişimde beden dilinin önemi" konulu konferanslara katılmak ve aralarındaki birlikteliği güçlendirmek amacıyla Bodrum'da bir araya geldi.

Konferans programı dışında ilçede gezilere katılıp tarihi yerleri de ziyaret etme imkanı bulacak muhtarlar, tekne ile günlük tura çıktı.

- "Kadın muhtar olmak zor"

Kumbahçe İskelesi'nden tekne denize açılmadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandum sürecinin ardından yorgunluk gidermeyi, stres atmayı ve birlikteliklerini daha güçlü hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye genelinde daha çok kadın muhtarın olmasını sağlamak için çalışma yaptıklarını söyleyen Erenoğlu, "Türkiye genelinde 629 kadın muhtarımız var. Kendi üyelerimizle, yaklaşık 150 kadın muhtar buradayız. Erkek egemen bir toplumda kadın muhtar olmak zor. Ama kadınlar güçlü. Özgül ağırlığı yüksek kadınlar elbette zorlukların üstesinden gelebilecek yapıdalar." dedi.

Bodrum'un muhtarlarından Nil Taşkıran da, farklı illerden gelen kadın muhtarlara ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Kadın muhtarların, konferansların ardından 29 Nisan'da ilçeden ayrılacağı bildirildi.