6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na doğru

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MALATYA (AA) - Malatya'da, bu yıl 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirilecek "6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı"na 360 yayınevi ve 300'den fazla yazarın katılacağı bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Kültür AŞ tarafında organize edilen fuar, 5 Mayıs Cuma günü kapılarını açacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın, bu yıl 6'ncı kez kapılarını açacak olan fuarın kısa zamanda büyük bir başarı sağladığını ve Türkiye'nin en önemli fuarları arasında adından söz ettirdiğini belirtti.

Akın, 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirilecek fuarın onur konuğunun ise Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan olduğunu ifade etti.

Fuara 360 yayınevi ve 300'den fazla yazarın katılacağını aktaran Sabri Akın, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Mısır, Yunanistan, Filistin, Suriye ve Amerika'dan yazarları da fuarda konuk edeceklerini kaydetti.

Akın, 10 gün serecek fuarın çeşitli söyleşi, kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu şekilde geçeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Fuar etkinlikleri kapsamında '15 Temmuz Darbe Süreci' fotoğraf yarışması, resim, müzik, tiyatro, bisiklet turu gibi kültürel ve sanatsal etkinlere yer veriliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun' projesi kapsamında 50 bin kumbara öğrencilere dağıtarak, tasarruf bilinci oluşturmak ve biriktirdikleri paralarla kitap almalarını, okumayı sevmelerine katkı sunmak ve sevdikleri yazarlar ile buluşmaları amaçlandı. Kitap fuarı kapsamında Malatya'ya gelecek olan yazarların 120 okulda öğrencilerle buluşması da gerçekleşecek."