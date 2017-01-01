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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Suriye'deki iç savaş

27 Nisan 2017 Perşembe, 18:27

KİLİS (AA) - Suriye'nin Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.

Halep kentine bağlı Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmaların ardından bölgeden kaçan teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kişi, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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