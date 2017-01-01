İşgalci Rus subayının çürümemiş cesedinin bulunması

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KARS (AA) - Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp, Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda bulunan, vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği anlaşılan işgalci Rus subayın, Rusya tarihinde "Kafkasya'nın fatihi" olarak tanınan Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman olabileceğini ancak henüz kimliğinin tespit edilemediğini bildirdi.

Ardahan'ın Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında dün vatandaşlarca yapılan kazıda, toprak altındaki tek bir oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan ve Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalara devam ediliyor.

Kars Müzesine götürülerek muhafaza altına alınan cesedin, Rus tarihinde Ardahan'da 1905-1913 yıllarında görev yapan ve Rus tarihinde "Kafkasya'nın fatihi" olarak tanınan Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman'a ait olabileceği kaydedildi.

Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunan cesedin kimliğinin tespiti için araştırmaların sürdüğünü ifade etti.

Alp, cesedin Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman'a ait olup olmadığının sorulması üzerine "İhtimaldir olabilir, biz de aynı şeyin üzerinde duruyoruz, Rus Tümen Komutanı Geyman olabilir." dedi.

- "Henüz kimliği tespit edilmiş değil"

Tüm ihtimalleri değerlendirdiklerini ve titizlikle çalışmaları yürüttüklerini aktaran Alp, şunları kaydetti:

"Üniformasıyla gömülmüş olarak Ardahan'da bulunan Rus askerinin omuzunda 3 yıldız var. Geyman, 1905-1913 yıllarında Ardahan'da görev yapmış gözüküyor. Adli soruşturma devam ediyor. Bulunan cesedin kimliğinin aydınlatılması için araştırma yapmak lazım, henüz kimliği tespit edilmiş değil. Bu konuda Rus arşivlerinde askeri kaynakların bilgileri varsa arşiv taramasında daha kolay çıkar." ifadesini kullandı.

Ardahan'ın Karagal Mahallesi'nde vatandaşlarca bir inşaat alanında yapılan kazıda, tek bir oda şeklinde düzenlenmiş ve etrafı taştan duvarlar ile örülen toprak altındaki bir mezar bulunmuştu.

Arkeologlar, polisler ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı heyet tarafından mezardan çıkartılan ve üzeri kapalı olan ahşap tabuttaki incelemede, vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği anlaşılan ve Ardahan ile Kars'ın 1877-1878 yıllarında başlayan Rus işgali dönemi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen Rus subaya ait ceset bulunmuştu.

İşgal yıllarında Rus Ordusunda görev yapan bir Rus subaya ait olduğu değerlendirilen ceset, görevlilerce bulunduğu tabut ile bir araca konulup Kars Müzesine götürülerek muhafaza altına alınmıştı.