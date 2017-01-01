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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsunspor'da sakatlık sıkıntısı

27 Nisan 2017 Perşembe, 21:26


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da sakatlığı bulunan 5 futbolcu, yarın oynanacak Ümraniyespor maçının kadrosuna alınmadı.

Ümraniyespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Jeroen Lumu, Kenan Karışık, Ahmet Burak Solakel, Eldin Adilovic ile cezalı olan Ercan Yazıcı'nın müsabakanın kadrosuna alınmadığı bildirildi.

Ayak parmağındaki sakatlığı geçen Hollandalı golcü oyuncu Kevin Brands ise karşılaşmada oynayabileceği belirtildi.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda çok sayıda oyuncunun sakat olmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Kazanmamız gereken bir maç öncesinde böyle sakatlıklarla karşı karşıya kalmamız planlarımızı bozdu ama elimizdeki mevcut kadro ile yine savaşarak maçı kazanmak istiyoruz. Ayrıca Fransız oyuncu Ousmane N'Diaye'nin ise futbolcu fıtığı mevcut. Bu da performansını etkiliyor. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle onu da kadroya dahil ettik." diye konuştu.

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