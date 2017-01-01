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Ağrı'da dengbejler sahne aldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 22:49

AĞRI (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ağrı Kültür Eğitim Turizm Gençlik Derneğince (AKET) "Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Dengbejlik Sanatı" programı düzenlendi.

Bir restoranda düzenlene etkinlikte dengbejler, dillere destan sevdaları, aşkları, doğayı, hüznü ve çoğu zaman gidenin ardından yakılan ağıdı bölgede "stran" olarak bilinen türküleri seslendirdi. Dengbejlerin seslendirdiği birbirinden güzel türküleri vatandaşlar ilgiyle dinledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, programın sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, dengbejliğin Evdale Zeynike'den bu yana kentte yaşatılan bir gelenek olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve AKET tarafından proje hazırlandığını belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın desteği ile 'Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Dengbejlik Sanatı' programı kapsamında dengbejlik dinletisini organize ettik. Anadolu coğrafyasında var olan meddahlık ve ozanlık geleneğini bu bölgede değerlendirebiliriz. Dengbej, sesin ve sözün bir araya gelip olayların, acıların, destanların işlendiği, sevinçlerin ve yaşanan toplumsal olayların anlatıldığı destansı türküler, hikayelerdir. Ağrı coğrafyasında, Evdale Zeynike'den bu yana ünlü Dengbej Şakiro ve bugünkü değerli dostlarımızın söylediği klamlar oldukça etkileyiciydi. Bunlar 'Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Dengbejlik Sanatı'nın unsurlarıdır. Gelecek nesillere taşıma adına biz de bu projeleri destekliyoruz. Umarız ki dengbejlik geleneği ilerleyen süreçlerde daha da kurumsallaşır ve daha iyi dengbejler yetiştirilir. Ağrı merkez ve köylerde, halay ve özel günlerde dengbejler sahne alırlar."

Evdale Zeynike Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Fehmi Atmaca ise geçmişte yaşanan olayların, ızdıraplar ile aşk ve kavgaların dengbejler vasıtasıyla günümüze aktarıldığını ifade etti.

Dengbejliğin büyük bir kültür barındırdığını anlatan Atmaca, "Dengbejliğin yaşatılması lazım çünkü dengbejliğin yok olması bir kültürün yok olması demek. Bu da insanlıktan kopan bir değer anlamı taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının projelerle bize destek olmasını bizim önümüzün açıldığı ve umut ışığı olarak görüyoruz." dedi.

AKET Başkanı Serdar Yıldız da gençler olarak dengbejlik kültürünü çok önemsediklerini söyledi.

Dengbejlik geleneğinin yıllardır yaşatıldığını anımsatan Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dengbejler aşkı, göçü, ölümü, yası, sevinci ve toplumsal olayları klam haline getirirler. Biz gençler olarak gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek istiyoruz çünkü gençlik eğer ki ecdadını bilmezse bir hiçtir. Bizler Asım'ın nesliyiz. Asım'ın nesli ecdadının peşinde gitmelidir."

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