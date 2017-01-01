27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Mahalle muhtarı trafik kazasında öldü

27 Nisan 2017 Perşembe, 23:03

ORDU (AA) - Ordu'da meydana gelen trafik kazasında Kabadüz ilçesi Derinçay Mahallesi Muhtarı yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Okutan yönetimindeki 52 RA 157 plakalı kamyonet, Kabadüz ilçesi Turnalık Mahallesi'nde dereye yuvarlandı.

Kazada, Kabadüz ilçesi Derinçay Mahallesi Muhtarı Hasan Okutan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan oğlu Emrullah Efe Okutan, 112 Sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Hasan Okutan'ın yaklaşık 20 yıldır Derinçay Mahallesi'nin muhtarlığını yaptığı ve bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısına da katıldığı öğrenildi.

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