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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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ODTÜ'den "Bilim Kafe" etkinliği

27 Nisan 2017 Perşembe, 23:27
ODTÜ'den "Bilim Kafe" etkinliği

ADANA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ) Adana'da düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında ODTÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adil Oran "girişimcilik" konusunu katılımcılarla paylaştı.

Kentteki bir kafede düzenlenen etkinlikte konuşan Doç. Dr. Oran, toplantıların ilkini Mersin'de "kuraklık", ikincisini Eskişehir'de "palm yağı", üçüncüsünü ise Antalya'da "radyasyon” üzerine yaptıklarını söyledi.

1900'lü yıllarda Paris'te bir grup bilim adamınca "Cafe Flozofik" ismiyle hayata geçirilen projenin bir benzerini Türkiye'de çeşitli illerde uygulamaya koyduklarını belirten Oran, şöyle devam etti:

"18 ODTÜ mezun derneği işbirliğiyle "Bilim Kafe" etkinliğini ülke genelinde hayata geçirmeye başladık. Hocalarımızı derneklerimizin olduğu illere götürüp kafelerde halka açık sohbetler yapmasını sağlıyoruz. Hocalarımızın uzman olduğu bilim dalında neler ürettiğini anlatmasını sağlıyoruz."

Oran, daha sonra katılımcılara birçok alanda nasıl girişimci olunabileceğini ve üniversite olarak her alanda nasıl önemli bilimsel çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Proje kapsamında üniversitelerdeki öğrenci ve öğretim üyelerinin ürettikleri bilimsel çalışmaların halkla paylaşılması hedefliyor.

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