18. Tarım ve Seracılık Festivali

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ANTALYA (AA) – Kumluca'da 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında sanatçı Kıraç konser verdi.

Kumluca'da bu yıl 18. gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Karatepe stadyumunda düzenlenen etkinlikte Kıraç konser verdi, şovmen Ersin sahne aldı.

Sanatçı Kıraç'tan önce stadı dolduran vatandaşlara konuşan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "20 Nisan'dan bu yana her gün farklı bir etkinlikle festivalimiz devam ediyor. Dün yaptığımız Yörük göçümüz sizlerin de katılımıyla çok güzel bir şekilde ve örnek olacak gösterilerle gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dilerim bu güzellikler, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması uzun yıllar devam eder." dedi.

Konuşmanın ardından Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Sevindi ve Finike Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin tarafından festival tertip komitesi üyelerine, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya tarafından ise Kıraç konserinin sponsorları iş adamlarına plaket verildi.

Daha sonra stadyumu dolduran hayranlarının tezahüratlarıyla sahneye çıkan Kıraç, yaklaşık 2 saat süreyle seslendirdiği eserleriyle hayranlarını coşturdu. Zaman zaman şarkılarını hayranlarıyla seslendiren Kıraç'a konser sonunda Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya tarafından Yörük kültürünün simgesi poşu bağlandı ve domates ikram edildi.

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın elinden domateslerin tadına bakan Sanatçı Kıraç, domateslerin tadının çok güzel olduğunu belirterek Kumluca'da ayrılırken yanında domates götürmek istediğini söyledi.