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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi

28 Nisan 2017 Cuma, 09:49

ANTALYA (AA) - Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, "Tavuk eti, Türkiye'de en sağlıklı gıdalardan biridir. Tereddüdünüz olmasın. Çünkü biz üretimin her aşamasını bilen bir sektörüz, üretimin her aşaması bizim kontrolümüzde." dedi.

Koca, BESD-BİR tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen, 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'de hayvansal proteinde bir açık bulunduğunu, kanatlı sektörü olarak bu açığı kapatmaya talip olduklarını belirten Koca, bu konuda büyük çaba gösterdiklerini, göstermeye de devam edeceklerini söyledi. Ürettikleri ürünlerin son derece sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı olduğunu ifade eden Koca, önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni yatırımlarla ve mevcut kapasiteleri büyüterek piliç eti sayesinde hayvansal protein açığının kapatılacağını dile getirdi.

Tavuk eti konusunda bazı kişilerin medyada bilimsellikten uzak şeyler söylediğini savunan Koca, "Bunların hiçbiri doğru değil. Tavuk eti, Türkiye'de en sağlıklı gıdalardan biridir. Tereddüdünüz olmasın. Çünkü biz üretimin her aşamasını bilen bir sektörüz, üretimin her aşaması bizim kontrolümüzde. Civciv üretiminden market rafına kadar her aşamayı sıkı takip ediyoruz." diye konuştu.

- "Hormon hiç olmadı"

Tavuk yemlerine hormon katıldığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Koca, dünyada ticari amaçlı hormon üretiminin zaten hiç olmadığını söyledi.

Türkiye'de son 10 yıldır yemlerdeki bütün antibiyotiklerin yasak olduğunu, ilaç olarak kullanılan antibiyotiğin dahi çok az kullanıldığını anlatan Koca, "İlaç olarak kullanılan antibiyotikte şu anda AB ortalamasının çok çok altındayız. İlaç olarak kullanılan antibiyotiğin ette kalıntı bırakmaması için geri çekme süresine riayet edilir." dedi.

- Köy tavuğu konusu

Köy tavuğunun da bir üretim modeli olduğunu belirten BESD-BİR Başkanı Koca, "Fakat bugün marketlerde köy tavuğu diye satılanların yüzde 95'i köy tavuğu değil. Çıkma diye tabir edilen, yumurta hayvanlarının verimi doldurduktan sonra satılan hayvanlardır. Kart tavuk da diyebilirsiniz. Öte yandan tavuğun geziyor olması besin değerine artı bir şey getirmiyor ama hijyen olarak çok soru işareti var. Sağlık açısından bakarsak bizim hayvanlar sürekli kontrol altında. Hasta olursa tedavisi olur, zamanında aşısı yapılır." diye konuştu.

- 66 ülkeye ihracat

2016 yılında kanatlı sektörünün 66 ülkeye ihracat yaptığını, ihracatın yaklaşık yarısının ise Irak'a gerçekleştirildiğini ifade eden Koca, şu anda ihracatta hedef pazarın Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 387 milyon dolar değerinde 336 bin tonluk kanatlı ihracatı yapıldığına işaret eden Koca, "2014 yılında ihracatta 700 milyon dolara ulaşmıştık, hedefimiz ise 1 milyar dolardı. Fakat 2015 yılındaki kuş gribi hedeflerde revizyon yapmamıza sebep oldu. 2017 ihracat hedefimiz geçen yıla göre miktar olarak yüzde 10, değer olarak yüzde 15 artışı yakalamak." dedi.


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