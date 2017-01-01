28 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Batı Karadeniz'de yoğun sis

28 Nisan 2017 Cuma, 10:55
Batı Karadeniz'de yoğun sis

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Akçakoca Limanı'nda sabah saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle kıyı balıkçığı yapanlar denize açılamadı.

Öte yandan, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Şifalı Su, Tepeköy rampalarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Güzergahta bulunan polis ekipleri, sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji yetkilileri kentteki sisin bir süre daha etkili olacağını bildirdi.

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