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Toyota Türkiye üretimini ikiye katlamayı hedefliyor

28 Nisan 2017 Cuma, 11:08

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Toyota Türkiye Fabrikası'nda 2016'da 150 bin adet araç üretimi sağlanırken 2017 yılında yaklaşık yüze 90 artışla bu rakamın 280 bin adete çıkması hedefleniyor. Geçen yıla kadar 3 bin çalışanının olduğu fabrikada, C-HR modelinin üretimine başlanmasıyla toplam istihdam 5 bine ulaştı.

Arifiye ilçesindeki Toyota Türkiye Fabrikası'nda, üretim adetlerinde 2015 yılına göre yüzde 39 artış sağlandı. Üretimin büyük bir kısmını Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey ve Güney Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya'da bulunan 97 ülkeye ihraç eden fabrika, toplamda 1,7 milyar avroluk yatırıma sahip.

Fabrikada 2016'da yaklaşık 155 bin adet üretilen otomobillerden yüzde 49'unu Corolla, yüzde 28'ini Toyota C-HR ve yüzde 23'ünü Verso modelleri oluşturdu. C-HR'ın üretimdeki payının artırılması planlan fabrikada, 2017 yılı içerisinde üretilecek otomobillerin yüzde 63'ü Toyota C-HR, yüzde 28'i Corolla, yüzde 9'u Verso olması amaçlanıyor.

Toyota Türkiye fabrikasında 2016'da yılda yaklaşık 155 bin adet üretim sağlanırken 2017'de yaklaşık yüze 90 artışla bu rakamın 280 bin adete çıkarılması hedefleniyor.

Corolla, Verso ve Toyota C-HR ihracatı 2016 yılında 116 bin adet olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2016 yılı ihracat geliri 1,8 milyar dolar oldu. Fabrikanın Kümülatif (2002-2016) ihracat tutarı ise yaklaşık 25 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı sonunda ihracat geliri de en az 2 kat artarken, ihracat fazlası ile ekonomiye katkı sağlamaya devam edecek.

Corolla, Verso ve Toyota C-HR modellerinin ihracatının yüzde 74'ü Avrupa'ya, yüzde 20'si Kuzey Amerika'ya, yüzde 6'sı Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer ülkelere yapılıyor.

Toyota Türkiye bu büyük üretim artışı ile Avrupa'daki Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim hacmine sahip fabrika unvanını da eline aldı.

- İhracat fazlası ile Türkiye'nin dış ticaretine pozitif katkı

İhracat fazlası ile Türkiye'nin dış ticaretine pozitif katkı sağlayan Toyota Türkiye Fabrikasında, 2016'nın ilk üç ayında 24 bin 322 araç üretilirken, bu rakam 2017'nin ilk üç ayında yüzde 200 artarak 72 bin 853 olarak gerçekleşti.

Yine 2016'nın ilk üç ayında 16 bin 365 adet ihracat yapılırken 2017'nin ilk üç ayında yüzde 300 artışla 65 bin 548 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre üretimde ihracatın payı 2016'da yüzde 67 iken 2017'de yüzde 90 olacak.

Tam kapasite üretimle 23 yıldır gerçekleştirdiği üretim faaliyetinde bugüne kadar ki en yüksek üretim hacmine ulaşan Toyota Türkiye, 2 milyonuncu aracını bu yıl üretiyor olacak.

Corolla, Verso ve Toyota C-HR ihracat hedefi 2017 yılında toplam 231 bin adet olarak belirlenen fabrikada, bu rakamla toplam üretimin yaklaşık yüzde 90'ı oranında ihracat yapılması amaçlanıyor.

Öte yandan Corolla, Verso ve Toyota C-HR modellerinde değer bazında ortalama yüzde 60 oranında yerli parça kullanılıyor. Geçen yıla kadar 3 bin çalışanının olduğu fabrikada, C-HR modelinin seri üretime başlanmasıyla bu sayı 5 bine ulaştı.

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