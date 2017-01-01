Bursa'nın ihracatı yüzde 17,5 arttı

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BURSA (AA) - Bursa'nın bu yılın mart aynında ihracatı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 17,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Bursa'da 2017 yılı mart ayında ihracat, 2016'nın aynı dönemine göre ihracat yüzde 17,5 artarak 956 milyon 206 bin dolara çıktı.

Bursa'nın aynı dönemlerde ithalatı ise yüzde 4,9 azalarak 748 milyon 336 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin mart ayı ihracatı yüzde 13,6, ithalatı da yüzde 6,9 arttı.