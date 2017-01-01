Kumar oynatıldığı belirlenen dernekte silahlar bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde kumar oynatıldığı belirtilen dernekte yapılan aramada, bir pompalı tüfek ile 3 tabanca ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göksu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı ve silahlar bulunduğu bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, oda içindeki gizli bölmelerde bir kısa dipçik pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 13 dolu tüfek fişeği, 3 tabanca ve bu tabancalara ait 22 fişek, ikisi dolu, biri boş üç şarjör, bir plastik tüfek dipçiği, 45 yaprak boş senet koçanı, kumar oynanmasında para yerine kullanıldığı düşünülen çok sayıda oyun pulu, oyun kağıtları ele geçirildi.

Aramada, dernek ile ilgili üye kayıt ve karar defterinin de bulunmadığı anlaşıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin "Kumar oynanması i̇çin yer ve imkan sağlamak, kumar malzemesi bulundurmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.







