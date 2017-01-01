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Gönüllü öğrencilerden engelliye yardım eli

28 Nisan 2017 Cuma, 12:00
Gönüllü öğrencilerden engelliye yardım eli

IĞDIR (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden eğitim görmek için Iğdır'a gelen 100 gönüllü yardımsever üniversite öğrencisi, Türkiye'nin farklı illerinden eğitim görmek için geldikleri Iğdır'da yaşayan Taşdemir ailesinin yardımına koştu.

Iğdır Üniversitesi'nde eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan 100 gönüllü yardımsever öğrenci, "Gönül Bağı" projesi sayesinde hayırseverlerden topladıkları yardımları engelli, yaşlı ve dar gelirli ailelere ulaştırarak yardıma muhtaçların yardımına koşuyor.

Bu proje aracılığıyla kendi aralarında ve hayırseverlerden yardım toplayan öğrenciler, Özgür Mahallesi'ndeki bir kerpiç evde yaşayan, üç çocuğu engelli ve dar gelirli Nurgül Taşdemir ve ailesi için seferber oldu. Öğrenciler, aileye mobilya, yiyecek ve giyecek yardımında bulundu.

- 200 aileye umut oldular

Iğdır KYK Müdürü Şerafettin Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK olarak, yardım ve beraberlik içerikli birçok projeyi öğrencileriyle hayata geçirdiklerini söyledi.

Yardım projeleri söz konusu olunca öğrencilerin el ele vererek gönülden çaba sarf ettiklerini anlatan Yiğit, "Peygamber Efendimiz'in de hadisinde belirttiği gibi 'İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır' sözüyle yola çıktık. Hedefimiz Iğdır'daki yoksul ailelerin tamamına ulaşabilmek. Ne kadarına ulaşacağız bilmiyoruz ama şu ana kadar 200 aileye yardımda bulunduk." dedi.

Yiğit, dar gelirlilere genellikle gıda malzemesi ve giyecek yardımında bulunduklarını anlatarak, "Son olarak yardımda bulunduğumuz aileye yaptığımız yardımların tamamını öğrencilerimiz bazı firmalardan, kuruluşlardan talep edip topladılar ve ailenin evine bıraktılar. Çok güzel oldu. Projedeki bir amacımız da öğrencilerimiz için bir sosyal farkındalık oluşturup onlara bu bilinci aşılayıp ülkemize faydalı bireyler haline gelmelerini sağlamak." diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerden Betül Korkmazer ise yaşlı, kimsesiz, engelli, yardıma muhtaç ve ihtiyaçlı öğrenciler için bir araya geldiklerini söyledi.

- "Kimsesiz ve dar gelirlilerin yanında olacağız"

Öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri olarak başlattıkları sosyal sorumluluk projeleri kapsamında son olarak 3 engelli çocuğu olan dar gelirli Taşdemir ailesine yardım yapmak için seferber olduklarını belirten Korkmazer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Topladığımız yardım ve ihtiyaç malzemeleri vermek üzere dar gelirleri aileyi ziyaret ettik. Onlara ilk ziyaretimizde belirlediğimiz ihtiyaçları olan çamaşır makinesi, yatak, baza, kanepe ve mutfak eşyası ile yiyecek ve giyecekten oluşan yardım kolilerini verdik. Ayrıca ailenin evinin çatısının çöktüğünü fark ettik. Çatının ve evin eksik olan mutfak tezgahını da yaptırmak için çalışma başlattık. Bizlere destek veren KYK yöneticilerine teşekkür ederiz. Öğrenciler olarak her zaman kimsesiz yaşlı ve dar gelirli insanlarımızın yanında olacağız."

Öğrencilerin yardım ettiği Nurgül Taşdemir de "Öğrenciler evimize gelip bizi ziyaret ederek yardım malzemeleri, ev eşyası getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Çok mutlu olduk, özellikle öğrencilerin bizleri düşünmesi ayrıca bizi daha da mutlu etti." dedi.

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