Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi su takıyla karşılandı

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MUĞLA (AA) - Rusya'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçak, havalimanında su takı ile karşılandı.

Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan 336 kişi ile havalanan Azur Air firmasına ait uçak, Dalaman Havalimanı'na indiğinde itfaiye ekipleri tarafından oluşturulan su takının altından geçti.

Uçaktan inen turistlere, çiçek verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Rus turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendileri için önemli bir pazar olduğunu söyledi. Güvenç, "Önümüzdeki günlerde bölgeye çok sayıda Rus turist bekliyoruz. Özellikle Dalaman bölgesini çok sevdiği için tatil planlarını erteleyen çok sayıda Rus turistin bu sene bölgemize gelerek bir rekor kıracağını düşünüyorum." dedi.

Güvenç, Rusya'dan Dalaman'a seferlerin yapılacağı kentlerde, Dalaman tanıtım günleri düzenlediklerini anlattı. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğini aldıklarını belirten Güvenç, şöyle konuştu:

"Özellikle, Bakanlığımızın Tanıtma Genel Müdürlüğüne destekleri için teşekkür ediyoruz. Rusya'da sadece Moskova değil, çok sayıda şehirlere girildi, penetrasyon iyi oldu. Ayrıca uçuş frekansı artırıldı. Çeşitli kurumlarla iş birliği geliştirildi ve yakın gelecekte daha fazla bölgeden daha sık uçuşlar gerçekleşecek. Yeni ve çok fonksiyonlu terminal inşaatımız bütün hızıyla devam ediyor. Yolcu profiline uygun yolcu konforu üst düzeye çıkacak."

ANEX Tour Dalaman Bölgesi Kontrat Müdürü Mustafa Özden de Rusya halkının Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü söyledi. Rus konuklara her kategoride tatil imkanı sunduklarını ifade eden Özden, "Bu yıl dünyada olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa Dalaman bölgesinde BDT pazarları tarihindeki en büyük yolcu sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Rusya'dan 8 şehir, Ukrayna'dan 3 şehir olmak üzere uçuşlarımız bugün itibarıyla başladı." dedi.



