28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi su takıyla karşılandı

28 Nisan 2017 Cuma, 12:11
Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi su takıyla karşılandı

MUĞLA (AA) - Rusya'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçak, havalimanında su takı ile karşılandı.

Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan 336 kişi ile havalanan Azur Air firmasına ait uçak, Dalaman Havalimanı'na indiğinde itfaiye ekipleri tarafından oluşturulan su takının altından geçti.

Uçaktan inen turistlere, çiçek verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Rus turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendileri için önemli bir pazar olduğunu söyledi. Güvenç, "Önümüzdeki günlerde bölgeye çok sayıda Rus turist bekliyoruz. Özellikle Dalaman bölgesini çok sevdiği için tatil planlarını erteleyen çok sayıda Rus turistin bu sene bölgemize gelerek bir rekor kıracağını düşünüyorum." dedi.

Güvenç, Rusya'dan Dalaman'a seferlerin yapılacağı kentlerde, Dalaman tanıtım günleri düzenlediklerini anlattı. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğini aldıklarını belirten Güvenç, şöyle konuştu:

"Özellikle, Bakanlığımızın Tanıtma Genel Müdürlüğüne destekleri için teşekkür ediyoruz. Rusya'da sadece Moskova değil, çok sayıda şehirlere girildi, penetrasyon iyi oldu. Ayrıca uçuş frekansı artırıldı. Çeşitli kurumlarla iş birliği geliştirildi ve yakın gelecekte daha fazla bölgeden daha sık uçuşlar gerçekleşecek. Yeni ve çok fonksiyonlu terminal inşaatımız bütün hızıyla devam ediyor. Yolcu profiline uygun yolcu konforu üst düzeye çıkacak."

ANEX Tour Dalaman Bölgesi Kontrat Müdürü Mustafa Özden de Rusya halkının Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü söyledi. Rus konuklara her kategoride tatil imkanı sunduklarını ifade eden Özden, "Bu yıl dünyada olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa Dalaman bölgesinde BDT pazarları tarihindeki en büyük yolcu sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Rusya'dan 8 şehir, Ukrayna'dan 3 şehir olmak üzere uçuşlarımız bugün itibarıyla başladı." dedi.


İLGİLİ HABERLER
Köyceğiz'de şehit yakınları ve gaziler için tekne turu
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN TEKNE TURU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Mermer ocağında kaza: 1 ölü
YEREL

MERMER OCAĞINDA KAZA: 1 ÖLÜ
Kosova ve Bosna Hersek heyetinin Muğla ziyareti
YEREL

KOSOVA VE BOSNA HERSEK HEYETİNİN MUĞLA ZİYARETİ
Ağaçları ilaçlarken zehirlenip hayatını kaybetti
YEREL

AĞAÇLARI İLAÇLARKEN ZEHİRLENİP HAYATINI KAYBETTİ
Muğla'da şüpheli ölüm
YEREL

MUĞLA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Muğla'da dolandırıcılık iddiası
YEREL

MUĞLA'DA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu
YEREL

KADIN MUHTARLAR BODRUM'DA BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Milas'ın ilk uluslararası balık festivali
YEREL

MİLAS'IN İLK ULUSLARARASI BALIK FESTİVALİ
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Kars'ta
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRI KARS'TA
Bosna Hersek heyeti Bodrum'da
YEREL

BOSNA HERSEK HEYETİ BODRUM'DA
Ortakent Yahşi'de bahar festivali
YEREL

ORTAKENT YAHŞİ'DE BAHAR FESTİVALİ
Bodrum'un gönüllü turizm elçileri
YEREL

BODRUM'UN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ
Çalış Plajı kumsalı traktörle temizleniyor
YEREL

ÇALIŞ PLAJI KUMSALI TRAKTÖRLE TEMİZLENİYOR
Başkan Karaçelik, pazarcıların sorunlarını dinledi
YEREL

BAŞKAN KARAÇELİK, PAZARCILARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Ortaca'nın şampiyon gençlerine baklava dopingi
YEREL

ORTACA'NIN ŞAMPİYON GENÇLERİNE BAKLAVA DOPİNGİ
Ukrayna'dan Dalaman'a gelen ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
YEREL

UKRAYNA'DAN DALAMAN'A GELEN İLK TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Muğla Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneğinden Fransız siyaset bilimciye tepki
YEREL

MUĞLA FİKR-İ ASIM FİKİR VE DÜŞÜNCE DERNEĞİNDEN FRANSIZ SİYASET BİLİMCİYE TEPKİ
İkinci el eşyalar hayvanlar için mama ve ilaç oluyor
YEREL

İKİNCİ EL EŞYALAR HAYVANLAR İÇİN MAMA VE İLAÇ OLUYOR
Muğla'da 45 FETÖ'cü polis açığa alındı
YEREL

MUĞLA'DA 45 FETÖ'CÜ POLİS AÇIĞA ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
İllere göre referandum sonuçları
GÜNDEM

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...