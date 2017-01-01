Halat çekme yarışmasında ter döktüler

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 18. Tarım ve Seracılık Festivali ekinlikleri kapsamında mahalleler arası halat çekme yarışması düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışmaya 6 takım katıldı. Yarışma öncesi kura çekildi ve takımların hangi tarafta yarışacakları belirlendi.

Yarışmanın finalinde Kum Mahallesi ile yarışan geçen yılın şampiyonu Adrasan Mahallesi, zorlu mücadelenin ardından rakiplerini belirlenen çizgiye kadar çekerek birinci olmayı başardı. Yarışmayı kazanan oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım ve diğer protokol üyeleri tarafından yarışmacılara kupa ve madalyaları verildi. Çetinkaya ayrıca yarışmada birinci olan takım sporcularına çeyrek altın hediye etti.

Çetinkaya, yaptığı konuşmada, mahallelerin yarışmaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Yarışmaların çok iddialı geçtiğini belirten Çetinkaya, "Geçen yılın şampiyonu olan Adrasan Mahallemiz iki yıl üst üste birinciliği elde etti. Gelecek yıl da birinci olacaklarını iddia ediyorlar ve bizden altın kemer bekliyorlar." dedi.

Yarışmada birinci olan Adrasan takımı adına konuşan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy da gelecek yıllarda da yarışmaya katılacaklarını söyledi. Yarışmada iki yıl üst üste birinci olduklarını ve gelecek yıl da birinci olmak için çalışacaklarını belirten Aksoy, "Böylece altın kemeri hak ederiz diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarımıza gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



