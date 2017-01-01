28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kilis'te terör operasyonu

28 Nisan 2017 Cuma, 13:39

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülerek gözaltına alınan 6 zanlıdan ABD ve İngiliz vatandaşı olan 2'si tutuklandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bir grubun Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, beraberindeki 9 çocukla ülkeye giriş yapan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kimlik kontrolünde zanlılardan 2'sinin İngiliz, 2'sinin Mısır, birinin ABD ve birinin de Suriye vatandaşı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ABD ve İngiliz vatandaşı olan 2'si tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Tarihi yapılara karşılıksız hibe desteği
YEREL

TARİHİ YAPILARA KARŞILIKSIZ HİBE DESTEĞİ
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
Teoriden Pratiğe Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Yerel Aktörler Çalıştayı
YEREL

TEORİDEN PRATİĞE SURİYELİ SIĞINMACI KRİZİ VE YEREL AKTÖRLER ÇALIŞTAYI
Kilis'te &quot;Teoriden pratiğe Suriyeli sığınmacı krizi ve yerel aktörler&quot; çalıştayı
YEREL

KİLİS'TE "TEORİDEN PRATİĞE SURİYELİ SIĞINMACI KRİZİ VE YEREL AKTÖRLER" ÇALIŞTAYI
Kilis'te kültür sanat
YEREL

KİLİS'TE KÜLTÜR SANAT
&quot;Umudum Mesleğim, Ahşap Geleceğim&quot; projesi
YEREL

"UMUDUM MESLEĞİM, AHŞAP GELECEĞİM" PROJESİ
Suriye'ye insani yardım
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIM
Aşı ile 50 bin bebeğin ölümü engellenebilir
YEREL

AŞI İLE 50 BİN BEBEĞİN ÖLÜMÜ ENGELLENEBİLİR
Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyelerinden Kilis'e ziyaret
YEREL

TÜRK CHOPPER MOTOSİKLET KULÜBÜ ÜYELERİNDEN KİLİS'E ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
YAŞAM

DÜNYADA BİR EŞİ DAHA YOK!

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...