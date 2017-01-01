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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Suriye'deki Türkmenlere çadır desteği

28 Nisan 2017 Cuma, 14:42
Suriye'deki Türkmenlere çadır desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde belediye tarafından, Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesine yerleşen Türkmen ailelere ısı yalıtımlı çadır yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) ekibi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Suriye'deki Türkmenlere daha önce gıda ve giysi yardımı gönderen ekip, Cerablus'taki 60 Türkmen aileye ısı izolasyonlu 12 metrekarelik çadır dağıttı.

Humus'tan gelerek bölgeye yerleşen ailelere dağıtılan çadırlarda, tuvalet, banyo ve bir oda bulunuyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitmesini ve insani dramın sona ermesini diledi.

Isı yalıtımlı çadırların aileler için iyi olacağını kaydeden Tahmazoğlu, "İnşallah bir an önce bu savaş sona erer, hem buradaki hem de sınır ötesindeki kardeşlerimiz bir an önce huzura kavuşur." ifadelerini kullandı.


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