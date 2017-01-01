28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ'cü "eğitim çalışanlarına" hapis istemi

28 Nisan 2017 Cuma, 14:52

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okul ve dershanesinde çalışan, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceyhan ilçesinde kapatılan Ceyhan Özel Burç Okulları ile Anafen Dershanesinde çalışanlara yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Cumhuriyet savcısı, soruşturma aşamasında tutuklanan Erdem Oktaygil, Mehmet Bali, Mehmet Koçak ve Mehmet Yalçın ile Bekir Ensar Y, Hamiyet S, İlhan F, Mesut T, Mustafa B, Ömer B. ve Mustafa K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 15'er yıl hapis cezası istendi.

İddianamede, örgüt okulunda öğretmenlik yapan sanıklardan Bekir Ensar Y'nin Bank Asyada hesabının bulunduğu, uzun yıllar FETÖ/PDY yapılanmasının içinde yer aldığı, 17/25 Aralık sürecinden sonra da söz konusu yapılanmayla ilişkisini devam ettirdiği, Zaman gazetesi, Sızıntı ve Aksiyon dergisine yaklaşık 20 yıllık abone olduğu, üniversite dönemlerinde örgütün sohbet ve yemeklerine katıldığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin savunmalarına da iddianamede yer verildi.

Tutuklu eski öğretmenlerden Oktaygil, iddianamede yer alan savunmasında, telefon hattında çıkan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kendisinin kullanmadığını öne sürdü.

Oktaygil, görev yaptığı okulun Bank Asya ile çalıştığı için burada maaş hesabının bulunduğunu savundu.

Diğer sanıklar da iddianamedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

İLGİLİ HABERLER
Yabancı Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Koordinasyon Toplantısı
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK KOORDİNASYON TOPLANTISI
Adana'daki besici cinayeti davası
YEREL

ADANA'DAKİ BESİCİ CİNAYETİ DAVASI

Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI
&quot;Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm&quot; etkinliği
YEREL

"KÜLTÜREL MİRAS VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM" ETKİNLİĞİ
&quot;Turist sayısı 2030'da 1,8 milyar kişiye ulaşacak&quot;
YEREL

"TURİST SAYISI 2030'DA 1,8 MİLYAR KİŞİYE ULAŞACAK"
Minibüsün bisikletli çocuğa çarpma anı kamerada
YEREL

MİNİBÜSÜN BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA
Adana'da Eski Türk Filmleri Müzikleri Konseri
YEREL

ADANA'DA ESKİ TÜRK FİLMLERİ MÜZİKLERİ KONSERİ
Adana'da yasa dışı afişe gözaltı
YEREL

ADANA'DA YASA DIŞI AFİŞE GÖZALTI
Kızılay'a 2 günde 801 ünite kan bağışı
YEREL

KIZILAY'A 2 GÜNDE 801 ÜNİTE KAN BAĞIŞI
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
&quot;Hakim ve savcı sayısı 20 bini geçecek&quot;
YEREL

"HAKİM VE SAVCI SAYISI 20 BİNİ GEÇECEK"
&quot;ByLock&quot;u otobüste tanıştığı kişi telefonuna kurmuş
YEREL

"BYLOCK"U OTOBÜSTE TANIŞTIĞI KİŞİ TELEFONUNA KURMUŞ
Babalar ve çocukları balık avlayacak
YEREL

BABALAR VE ÇOCUKLARI BALIK AVLAYACAK
Yangında evleri küle döndü
YEREL

YANGINDA EVLERİ KÜLE DÖNDÜ
İşletmelere yıllık işletme cetveli uyarısı
YEREL

İŞLETMELERE YILLIK İŞLETME CETVELİ UYARISI
Adana'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da bekçi kulübesine ateş açıldı
YEREL

ADANA'DA BEKÇİ KULÜBESİNE ATEŞ AÇILDI
Polisten kaçarken kaza yaptılar
YEREL

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTILAR
ODTÜ'den &quot;Bilim Kafe&quot; etkinliği
YEREL

ODTÜ'DEN "BİLİM KAFE" ETKİNLİĞİ
Marketten mama hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL

MARKETTEN MAMA HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
3. Çukurova Tarım Fuarı açıldı
YEREL

3. ÇUKUROVA TARIM FUARI AÇILDI
Çukurova Tarım Fuarı açıldı
YEREL

ÇUKUROVA TARIM FUARI AÇILDI
Adana BTÜ'de Uçurtma Şenliği
YEREL

ADANA BTÜ'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ
Yüreğir'de bir hafta 23 Nisan kutlaması
YEREL

YÜREĞİR'DE BİR HAFTA 23 NİSAN KUTLAMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

BAMBAŞKA BİRİ HALİNE GELDİLER! NASIL MI? İŞTE BÖYLE...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...