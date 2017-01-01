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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de 3 ton kaçak çay ele geçirildi

28 Nisan 2017 Cuma, 15:57

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir kamyonda yapılan aramada 3 ton kaçak çay bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Haruna Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, R.İ isimli şüphelinin kullandığı kamyonda yapılan aramada 3 ton kaçak çay ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan işlem başlatılmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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