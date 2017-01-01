Hırsızı yakalayıp polise teslim etti

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ADANA (AA) - Adana'da bir apartman görevlisi, binaya giren hırsızlık şüphelisini yakalayarak polise teslim etti.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın görevlisi İrfan Tanış (52), binaya giren bir kişinin durumundan şüphelendi.

Nereye gittiğini sorduğu kişiden "Tanıdığım biri var 3. katta onunla görüşeceğim" cevabını alan Tanış, şüpheliyi gizlice takip etti.

Tanış, binadaki evlerin ve iş yerlerinin kapılarının kilitli olup olmadığını kontrol ettiğini gördüğü zanlıyı yakaladı.

Apartman görevlisi, binadan çıkarttığı şüpheliyi olay yerine çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.

Aynı gün başka binalarda da hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polis merkezine götürüldü.