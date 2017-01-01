28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

28 Nisan 2017 Cuma, 17:06

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında astsubayların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda astsubaylar H.D, S.Ö, A.E, M.M.O, Y.Ç ile esnaf A.T gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından, Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İLGİLİ HABERLER
Edirne iş dünyası temsilcileri büyükelçiler ile buluştu
YEREL

EDİRNE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ BÜYÜKELÇİLER İLE BULUŞTU
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI
Öğretmenler, öğrencilerine misafir oluyor
YEREL

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLERİNE MİSAFİR OLUYOR
Genç hatipler Selimiye'nin minberinde yarıştı
YEREL

GENÇ HATİPLER SELİMİYE'NİN MİNBERİNDE YARIŞTI

Kaçakken kaçakçı olduğu iddia edilen Tunuslu'ya tutuklama
YEREL

KAÇAKKEN KAÇAKÇI OLDUĞU İDDİA EDİLEN TUNUSLU'YA TUTUKLAMA
Dışişleri Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İşler ve Balkanlar Genel Müdürü Hızlan:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BALKANLAR İKİLİ SİYASİ İŞLER VE BALKANLAR GENEL MÜDÜRÜ HIZLAN:
&quot;Edirne'den Balkanlar'a ve Avrupa'ya bir bakış&quot; konferansı
YEREL

"EDİRNE'DEN BALKANLAR'A VE AVRUPA'YA BİR BAKIŞ" KONFERANSI
Edirne'de damızlık canlı hayvan satışının geleceği masaya yatırıldı
YEREL

EDİRNE'DE DAMIZLIK CANLI HAYVAN SATIŞININ GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI
Gençlik iş başında
YEREL

GENÇLİK İŞ BAŞINDA
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI
Mimar Sinan'ın eserleri &quot;Edirne miniaparkta&quot; sergilenecek
YEREL

MİMAR SİNAN'IN ESERLERİ "EDİRNE MİNİAPARKTA" SERGİLENECEK
&quot;4. Beslenme ve Diyetetik Sempozyumu&quot;
YEREL

"4. BESLENME VE DİYETETİK SEMPOZYUMU"
Parkmetreler düzenlendi
YEREL

PARKMETRELER DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...