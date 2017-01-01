28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı

28 Nisan 2017 Cuma, 17:29
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı

SAMSUN (AA) - Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Samsun'daki bir otelde düzenlenen toplantıda faaliyet raporu, kesin hesaplar, komisyon raporu, Dünya Birleşik Kentler Birliğine üyeliğin görüşülmesi değerlendirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı da olan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci, toplantının ardından yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte rüzgar ve güneş enerjisi alanında da çalışma kararı aldıklarını bildirdi. Bahçeci, "Birliğimize 3 yeni danışma kurulu üyesi de katıldı. Hükümetimizin belirlediği 2023 enerji vizyonunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilmesi son derece önemli bir yer tutuyor. Bu noktada en önemli aktörler de bizler olacağız. Belediyeler ve belediye başkanları, yatırımcıları ve halkı bilinçlendirmek için çok önemli rol üstlenecek." dedi.

- Yenilenebilir enerji santrallerinde yerli üretim çağrısı

Enerjinin zorunlu bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Bahçeci, bu enerjiyi elde ederken çevreyi düşünmek, çevre koşullarını dikkate almak, turizme katkısı veya zararını belirtlemek, şehirlerin geleceğine ne kadar katkı vereceğini hesaba katmak gerektiğini vurguladı.

Gelecek süreçte çevresel etkiler ile ilgili farklı çalışmalara imza atacaklarını dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji konusuna yeni giriyoruz. Bunu daha önceden yapan belediyelerimiz var. Güneş ve rüzgar enerji santrali yapan belediyelerimiz bulunuyor. Bu yatırımların doğru yapılması, malzeme, proje seçimi gibi konularda ülke olarak standardı oturtmamız gerekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, sektörde yerli üretim, yani malzemeyi tamamen dışarıdan getirmememiz gerektiğini konuştuk. Özellikle güneş ve rüzgar santrallerinde dışarıdan malzeme getirip tesisler oluşturmak doğru bir yaklaşım değil. Yerli üretimi ve yan sanayiyi peşinden üretebilmek, onun da gelişmesini sağlayabilmek işleyiş ve verimlilik açısından son derece önemlidir."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da tüm belediyelerin enerji konusunda çalıştığına işaret ederek, "Maalesef Türkiye enerji fakiri bir ülke. Türkiye, etrafındaki ülkelerden daha çok enerjiye muhtaç. Türkiye'nin bugüne kadar enerji konusunda harcadığı enerjinin yeterli olmadığını düşünüyorum. Elektrik, doğalgaz, petrol ve yenilenebilir enerjide Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın sarf ettiği çabayı biliyorum ama ülkemizin içinde bulunduğu enerji fakirliği göz önüne alınırsa bunun yeterli olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da jeotermal kaynakları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Türkiye'de jeotermal kaynakları bulunan belediye başkanları ve belediyelerin temsilcileri katıldı.


İLGİLİ HABERLER
Mamur Dağı doğaseverleri bekliyor
YEREL

MAMUR DAĞI DOĞASEVERLERİ BEKLİYOR
Başkan Yılmaz konuklarına Samsun'u tanıttı
YEREL

BAŞKAN YILMAZ KONUKLARINA SAMSUN'U TANITTI
Öğrenciler, okullarının ismini taşıyan şehitlerin kabrini ziyaret etti
YEREL

ÖĞRENCİLER, OKULLARININ İSMİNİ TAŞIYAN ŞEHİTLERİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Mahkemeden Mimarlar Odası'na ret
YEREL

MAHKEMEDEN MİMARLAR ODASI'NA RET
Vahşi yaşam fotokapana yansıdı
YEREL

VAHŞİ YAŞAM FOTOKAPANA YANSIDI
Bafra'nın kanayan yarası markalaşamayan &quot;Bafra pirinci&quot;
YEREL

BAFRA'NIN KANAYAN YARASI MARKALAŞAMAYAN "BAFRA PİRİNCİ"
Uygulamalı Girişimcilik Kursu katılımcıları sertifikalarına kavuştu
YEREL

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK KURSU KATILIMCILARI SERTİFİKALARINA KAVUŞTU
Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden teknik gezi
YEREL

BAFRA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDEN TEKNİK GEZİ
Sağlık çalışanına mesai arkadaşlarından son görev
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANINA MESAİ ARKADAŞLARINDAN SON GÖREV
Mimar Sinan'ı anma etkinliği
YEREL

MİMAR SİNAN'I ANMA ETKİNLİĞİ
EHAD'dan &quot;medeniyet&quot; konferansı
YEREL

EHAD'DAN "MEDENİYET" KONFERANSI
Her gün kilolarca yem satın alıp yabani güvercinleri besliyor
YEREL

HER GÜN KİLOLARCA YEM SATIN ALIP YABANİ GÜVERCİNLERİ BESLİYOR
Samsunspor'da sakatlık sıkıntısı
YEREL

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIK SIKINTISI
Bafra'nın 100 bin ton asfalt hedefi
YEREL

BAFRA'NIN 100 BİN TON ASFALT HEDEFİ
OMÜ kalite çıtasını yükseltme hedefinde
YEREL

OMÜ KALİTE ÇITASINI YÜKSELTME HEDEFİNDE
Samsun'da İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 47 bin 93
YEREL

SAMSUN'DA İŞKUR'A KAYITLI İŞSİZ SAYISI 47 BİN 93
Balaç'a konak müjdesi
YEREL

BALAÇ'A KONAK MÜJDESİ
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları
YEREL

2017 İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYATLARI
KARADENİZBİRLİK'ten çiftçiye 12,8 milyon lira kredi
YEREL

KARADENİZBİRLİK'TEN ÇİFTÇİYE 12,8 MİLYON LİRA KREDİ
Başkan Yılmaz'dan AK kadınlara teşekkür
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'DAN AK KADINLARA TEŞEKKÜR
KARADENİZBİRLİK'ten üreticiye kredi desteği
YEREL

KARADENİZBİRLİK'TEN ÜRETİCİYE KREDİ DESTEĞİ
Arkadaşları Taşkın'ı unutmadı
YEREL

ARKADAŞLARI TAŞKIN'I UNUTMADI
Basın kartı mensuplarına sağlık indirimi
YEREL

BASIN KARTI MENSUPLARINA SAĞLIK İNDİRİMİ
Samsun MMO'da &quot;Yalıtım Trendleri&quot; semineri
YEREL

SAMSUN MMO'DA "YALITIM TRENDLERİ" SEMİNERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...