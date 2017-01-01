Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı

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SAMSUN (AA) - Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Samsun'daki bir otelde düzenlenen toplantıda faaliyet raporu, kesin hesaplar, komisyon raporu, Dünya Birleşik Kentler Birliğine üyeliğin görüşülmesi değerlendirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı da olan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci, toplantının ardından yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte rüzgar ve güneş enerjisi alanında da çalışma kararı aldıklarını bildirdi. Bahçeci, "Birliğimize 3 yeni danışma kurulu üyesi de katıldı. Hükümetimizin belirlediği 2023 enerji vizyonunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilmesi son derece önemli bir yer tutuyor. Bu noktada en önemli aktörler de bizler olacağız. Belediyeler ve belediye başkanları, yatırımcıları ve halkı bilinçlendirmek için çok önemli rol üstlenecek." dedi.

- Yenilenebilir enerji santrallerinde yerli üretim çağrısı

Enerjinin zorunlu bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Bahçeci, bu enerjiyi elde ederken çevreyi düşünmek, çevre koşullarını dikkate almak, turizme katkısı veya zararını belirtlemek, şehirlerin geleceğine ne kadar katkı vereceğini hesaba katmak gerektiğini vurguladı.

Gelecek süreçte çevresel etkiler ile ilgili farklı çalışmalara imza atacaklarını dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji konusuna yeni giriyoruz. Bunu daha önceden yapan belediyelerimiz var. Güneş ve rüzgar enerji santrali yapan belediyelerimiz bulunuyor. Bu yatırımların doğru yapılması, malzeme, proje seçimi gibi konularda ülke olarak standardı oturtmamız gerekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, sektörde yerli üretim, yani malzemeyi tamamen dışarıdan getirmememiz gerektiğini konuştuk. Özellikle güneş ve rüzgar santrallerinde dışarıdan malzeme getirip tesisler oluşturmak doğru bir yaklaşım değil. Yerli üretimi ve yan sanayiyi peşinden üretebilmek, onun da gelişmesini sağlayabilmek işleyiş ve verimlilik açısından son derece önemlidir."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da tüm belediyelerin enerji konusunda çalıştığına işaret ederek, "Maalesef Türkiye enerji fakiri bir ülke. Türkiye, etrafındaki ülkelerden daha çok enerjiye muhtaç. Türkiye'nin bugüne kadar enerji konusunda harcadığı enerjinin yeterli olmadığını düşünüyorum. Elektrik, doğalgaz, petrol ve yenilenebilir enerjide Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın sarf ettiği çabayı biliyorum ama ülkemizin içinde bulunduğu enerji fakirliği göz önüne alınırsa bunun yeterli olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da jeotermal kaynakları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Türkiye'de jeotermal kaynakları bulunan belediye başkanları ve belediyelerin temsilcileri katıldı.



