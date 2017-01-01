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FETÖ sanığı avukatlar hakim karşısında

28 Nisan 2017 Cuma, 18:01

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER) yöneticisi ve üyesi 6'sı tutuklu 17 avukatın yargılamalarına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.A, N.C, A.K.G, H.Ö, İ.Y. ve S.G. ile tutuksuz A.Ö, E.Ç.D, E.B, F.Ö, H.B, H.İ.A, İ.B, K.C, M.S, O.H. ve S.B. ile avukatları katıldı. Bazı sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile iştirak etti. Duruşmayı çok sayıda avukat da izledi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan S.G, SEGBİS kanalıyla savunma yaptı.

S.G, kendisinin de halen başka bir suçtan tutuklu bulunan eşinin de derneğin kurucu üyeleri olmadıklarını belirtti.

Kendisinin de teklif üzerine derneğin yönetim kuruluna girdiğini dile getiren S.G, derneğin hiçbir illegal çalışma içinde olmadığını ileri sürdü.

S.G, FETÖ şüphelilerinin ifade alma işlemlerine eşinin katıldığını ifade ederek, "Sahibi olduğumuz hukuk bürosunun vergi mükellefi benim. Bu nedenle vekaletlerde her ikimizin adı yer alıyordu. Ayrıca suçun şahsiliği ilkesi vardır. Ancak ben, eşim tutuklu diye ben de tutuklandım. Eşimin tutuklanması benim için gerekçe yapılmış." dedi.

Cep telefonu numarasını yaklaşık 10 yıldır kullandığını ancak kurum hatlarının da kendisi adına kayıtlı olduğunu belirten S.G, telefonuna da ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

S.G'nin avukatı Ersin Köseoğlu'nun, sabahki celsede itirafta bulunan tutuklu sanıklardan M.A'nın ifadesini anımsatarak, "sanıkların kullanıldıklarını" söylemesi üzerine tutuklu sanık H.Ö tepki göstererek, "Kendi adına konuşsun. Siz de genelleme yapmayın." dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, H.Ö'yü söz verilmeden konuşmaması ve ikili diyaloğa girmemesi için uyardı.

Sanıklardan okunan belgelere ve alınan ifadelere karşı söyleyecekleri olup olmadığı sorulması üzerine söz alan A.K.G, M.A'nın ifadesinin yalan ve iftiralarla dolu olduğunu savundu. M.A'nın bir tercih yaptığını ancak bu tercihi masum insanları karalamak için kullandığını öne sürdü.

H.Ö de M.A'nın ifadesinde söylediği gibi baro seçimi için dernekte toplantı yapmadıklarını, iki ayrı otelde toplantı yapıldığını ve gizli olmadığını anlattı.

Kimsenin kendisine "baro yönetiminde etkili olun" diye talimat vermediğini dile getiren H.Ö, Sadık isimli biri ile de toplantıya katılmadığını savundu.

H.Ö, hiçbir şirketin vekilliğini yapmadığını, 17-25 Aralık süreci sonrası da hiçbir müvekkilinin gözaltına alınmadığını anlatarak, "Bank Asya'da hesabım yok. MHP'li olup da yönetimde olan tek kişi benim. Ayrıca M.A büroma çok sık gelir giderdi. Büromdaki internet hattından indirildiği belirlenen ByLock'u da bu yüklemiştir. Kayseri'deki FETÖ şirketlerinin 3 avukatı vardır. Biri A.F.Y, ABD'ye gitti. İkincisi E.H, üçüncüsü de bu soldaki şahsiyettir (M.A). Onlar pastayı yedi, biz buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.A ve İ.Y'nin tahliyesine karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 15 Ağustos'a erteledi.






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