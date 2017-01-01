Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

TOKAT (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Tokat'ta gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Meslekten ihraç edilen öğretmenlerden oluşan zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında Tokat'ta 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.