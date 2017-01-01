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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

28 Nisan 2017 Cuma, 18:53

ORDU (AA) - Ordu merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi yakalandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheli için Ordu, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ankara, Karaman ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında öğretmen ve örgütün eski şirket çalışanlarının da yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında 8 kişinin daha arandığı öğrenildi.

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