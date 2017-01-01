Bitlis'te kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki epilepsi hastası İbrahim Aslan için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Nurs köyünde yaşayan Aslan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri Aslan'ı bulabilmek için bölgede arama çalışması başlattı.

Aslan'ın babası Ziya Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün önce akşam saatlerinde oğlunun evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını belirterek, "Çocuğu köyde bulamayınca tüm çevre köylere haber verdik. Köylüler oğlum için seferber oldu. Oğlum hiçbir yerde görülmemiş, arıyoruz." dedi.

Nurs köyü muhtarı Galip Aslan ise kayıp genci bulabilmek için köydeki derenin çevresinde arama yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti.



