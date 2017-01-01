28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu Sempozyumu"

28 Nisan 2017 Cuma, 19:12
"Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu Sempozyumu"

GAZİANTEP (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kutlu Doğum Haftası'yla ilgili tartışmalara ilişkin, "Tam da biz 100 bin personelimizle, 100 ilahiyat fakültesiyle, 15 Temmuz'da bu ülkeye yönelen işgal, ihanet, darbe teşebbüsünden sonra toplumsal güvenimizi örmeye çalışırken Diyanet'in, devleti ve milletiyle 28 yıl ortaya koyduğu tüm hayırlı çalışmaların o menhus yapıya mal edilmesi beni kahretmiştir." dedi.

Görmez, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu sempozyumda, Kutlu Doğum Haftası'nın sadece sokaklarda ve meydanlarda değil, her yıl Türkiye'nin bir ilinde belirlenen temayla kutlandığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında Hazreti Muhammed'in hayatını toplumun tüm kesimlerine anlatmak için çabaladıklarını belirten Görmez, 100 bin personelle 15 Temmuz'da yara alan toplumsal güvenin inşası için seferber olduklarını vurguladı.

Milletin, toplumun hem 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı o kırılmalar ve parçalanmalar hem de o güven bunalımını tedavi etmek için her şeyi geride bırakarak kardeşler topluluğu olarak "Yeniden nasıl eman toplumu olabiliriz?" diye çırpındıklarına işaret eden Görmez, şunları dile getirdi:

"Bir de baktık ki bir düşünce karşımıza çıktı: 'Sizin bu yaptığınız doğru değil.' dediler. Bunu da 28 Şubat sürecinde bu haftayı 'irtica' olarak adlandıran düşünceyi savunanlar tarafından değil. Bunu, 27 Nisan bildirisinin konusu Kutlu Doğum oldu... Kutlu Doğum, aynı zamanda iktidar partisinin kapatılma gerekçeleri arasında üç sayfayı işgal etti. Bunu şimdiye kadar bu şekilde eleştirenler tarafından değil, dini tarihin ve hayatın dışında tutarak, dini istikrarın peşinde koşan, dini sahih usulüne uygun olarak anlamaktan uzak kardeşlerimiz tarafından gündeme getirildi. Tam da biz 100 bin personelimizle, 100 ilahiyat fakültesiyle, 15 Temmuz'da bu ülkeye yönelen işgal, ihanet, darbe teşebbüsünden sonra toplumsal güvenimizi örmeye çalışırken Diyanet'in, devleti ve milletiyle 28 yıl ortaya koyduğu tüm hayırlı çalışmaların o menhus yapıya mal edilmesi beni kahretmiştir.

Bunu kabul etmek mümkün değildir."

- "Tüm haftalar Hazreti Muhammed'e feda olsun"

Mehmet Görmez, Kutlu Doğum Haftası'yla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alan tartışmaları bu topraklarda yaşayan hiçbir müminin kabul etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

"Bunların topluma verdiği zararı tamir ederken bu yapı, bir yerlere sızarak 28 yıllık devlet ve milletle yaptığımız bu güzelliği, başkasının eliyle kendisine mal etmek gibi kötülüğü yapmaya başladı bu topluma." diyen Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek belirtiyorum, çok daha kötü bir şey oldu. Başka bir iddia çıktı: Buna 'Bidattır, hurafedir.' dediler. Gırtlağa kadar bidat ve hurafeye batmış düşünce tarafından, düşünceler tarafından bunun ifade edilmiş olması da çok daha üzücüdür. Bu milletin çocuklarına, Peygamber Efendimizin hayatını, güzelliklerini, 'El Emin' vasfını anlatmak, hangi düşünceye göre bidat ve hurafe olarak değerlendirilir? 20 sene önce bazı yerlerde bizim dahlimizin olmadığı fotoğrafları koyarak bu nezih toplantıların hepsinin sanki o kötü müsamerelerle topluma takdim edildiğini anlatmaya çalıştılar sosyal medya üzerinden. 'Neden bunu güneş takvimine göre yapıyorsunuz da ay takvimine göre yapmıyorsunuz?' Bunu da dedim ki: Tüm haftalar Hazreti Muhammed'e feda olsun, tüm günler feda olsun, tüm takvimler feda olsun. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, ilim cehalete tabi olmaz, herkes bunu bilsin. Cehalet, ilme tabi olmak zorundadır, yanlış düşünceler hikmete tabi olmak zorundadır.

Hikmet, yanlış ideolojilerin peşinden gitmez."

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER
&quot;Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu Sempozyumu&quot;
YEREL

"HAZRETİ PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU SEMPOZYUMU"
Opr. Dr. Faruk aykanat hasta kabulüne başladı
YEREL

OPR. DR. FARUK AYKANAT HASTA KABULÜNE BAŞLADI
Uzman doktorlara diz yaralanmaları konusunda eğitim
YEREL

UZMAN DOKTORLARA DİZ YARALANMALARI KONUSUNDA EĞİTİM
HKÜ'de Arabuluculuk sempozyumu
YEREL

HKÜ'DE ARABULUCULUK SEMPOZYUMU
GSO, Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesine katıldı
YEREL

GSO, COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİNE KATILDI
Sarımsakta çifte sevinç
YEREL

SARIMSAKTA ÇİFTE SEVİNÇ
Şehitkamil'de 187 kişi daha okur-yazar oldu
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE 187 KİŞİ DAHA OKUR-YAZAR OLDU
Şahinbey'den sınır ötesine yardım
YEREL

ŞAHİNBEY'DEN SINIR ÖTESİNE YARDIM
Naci Topçuoğlu MYO &quot;Halıya Estetik Dokunuşlar Projesi&quot; ile Farkılık oluşturuyor
YEREL

NACİ TOPÇUOĞLU MYO "HALIYA ESTETİK DOKUNUŞLAR PROJESİ" İLE FARKILIK OLUŞTURUYOR
Milletvekili Erdoğan'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL

MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN'DAN 1 MAYIS KUTLAMASI
Suriye'deki Türkmenlere çadır desteği
YEREL

SURİYE'DEKİ TÜRKMENLERE ÇADIR DESTEĞİ
Rektör Yılmaz'ın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Mesajı
YEREL

REKTÖR YILMAZ'IN 1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİLER BAYRAMI MESAJI
Nizip MYO Öğrencilerinden Örnek TDP Projesi
YEREL

NİZİP MYO ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK TDP PROJESİ
Gaziantep'te kültür-sanat
YEREL

GAZİANTEP'TE KÜLTÜR-SANAT
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Anka'nın uzman kadrosu büyüyor
YEREL

ANKA'NIN UZMAN KADROSU BÜYÜYOR
&quot;Arabuluculukta çözümler bir gün bile sürmüyor&quot;
YEREL

"ARABULUCULUKTA ÇÖZÜMLER BİR GÜN BİLE SÜRMÜYOR"
&quot;Yatırım Teşvik Sistemi ve Gaziantep&quot; toplantısı
YEREL

"YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE GAZİANTEP" TOPLANTISI
Gaziantep 2. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Olağan Kurul Toplantısı
YEREL

GAZİANTEP 2. İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM OLAĞAN KURUL TOPLANTISI
&quot;Arabuluculukta kaybeden yok&quot;
YEREL

"ARABULUCULUKTA KAYBEDEN YOK"
İş dünyasından temsilciler öğrencilerle buluştu
YEREL

İŞ DÜNYASINDAN TEMSİLCİLER ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Şahinbey belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
GAÜN'de Microsoft ile Teknoloji ve Kariyer Günü etkinliği
YEREL

GAÜN'DE MİCROSOFT İLE TEKNOLOJİ VE KARİYER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Gaziantep'e bir sosyal tesis daha
YEREL

GAZİANTEP'E BİR SOSYAL TESİS DAHA
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...