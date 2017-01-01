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"Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu Sempozyumu"

28 Nisan 2017 Cuma, 19:57

GAZİANTEP (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Eğer din güvenliğinizi kaybederseniz, dini istikrarınız kaybolursa siyasi istikrarınız da kaybolur, ekonomik istikrarınız da kaybolur, can ve mal, namus ve nesil emniyetiniz kaybolur." dedi.

Görmez, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok yerinde İslam dinini, Hazreti Muhammed'i anlattıklarını söyledi.

Etkinliklerde İslam dininin samimiyet ve dinin ihlas olduğunu vurguladıklarına dikkati çeken Görmez, "Daha önceki senelerde tüm dünyada insanlık onuru ayaklar altına alındığı için Hazreti Peygamber ve insan konusu üzerinde durduk. Geçen sene Hazreti Peygamber, tevhit ve vahdet üzerinde durduk. Tevhit ve vahdetin vurgusunu yaptık. Bu sene ise 'Hazreti Peygamber ve güven toplumu' konusunu seçtik. Neden güven toplumu? İçinde yaşadığımız insanlık aleminde küresel ölçekte güven bulanımı yaşıyoruz." diye konuştu.

- "İman olmadan eman olmaz"

Görmez, her bireyin başına birer polis dikerek güvenlik toplumu oluşturulamayacağını ifade ederek, çarşı ve pazarlara, dükkanlara ve her yere kameralar döşemekle tek başına güvenliğin sağlanamayacağını anlattı.

"İnsanlar, sağında ve solunda var olan ilahi kameraları yok saydıkça siz istediğiniz kadar onları takip etmek için kameralar döşeyin, güven toplumunu oluşturamazsınız." diyen Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İman olmadan eman olmaz. İman toplumu olmadan, eman toplumu kurulamaz. Emin Peygamber'in, emin ümmeti olmadan güven toplumunu inşa edemeyiz. Küresel ölçekte insanlar güven bulanımı yaşadığı için bu tema üzerinde durduk. 15 Temmuz ihanet, işgal ve darbe girişiminde yara alan toplumsal güvenimizi yeniden nasıl inşa edebiliriz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Kardeş kardeşe, komşu komşuya güvenemiyor. Baba oğula güvenemiyor. Biz bu güveni nasıl inşa edebiliriz? Asıl amacımız, 15 Temmuz'dan sonra kaybolan güven toplumunu yeniden nasıl inşa edebiliriz, bunun gayesindeyiz."

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dini istikrarın ne kadar önemli olduğunu Suriye'de yaşananların gösterdiğini dile getirerek, "Tüm Suriye, Irak'ta yaşananlar bize haykırıyor: 'Ey Türkiye, umut bağladığımız güzel ülke, aman dini istikrarınızı kaybetmeyin. Aman dini istikrarınızı kaybetmeyin.' diyor. 'Aman din güvenliğinizi yitirmeyin. Eğer din güvenliğinizi kaybederseniz, dini istikrarınız kaybolursa siyasi istikrarınız da kaybolur, ekonomik istikrarınız da kaybolur, can ve mal, namus ve nesil emniyetiniz kaybolur.' Doğrusu bizim bu akademik çalışmada üzerinde en çok durduğumuz konu budur." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

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