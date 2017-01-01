Manisa'da kayalıklarda mahsur kalan paraşütçü kurtarıldı

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MANİSA (AA) - 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa Spil Dağı Milli Parkı Karlık Tepesi'nden paraşütle atladıktan sonra kayalıklara düşen sporcu, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Manisa'daki bir havacılık topluluğunun sporcusu Gökhan Yalçın, 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamındaki havacılık etkinliklerinde grup üyeleriyle Manisa Spil Dağı Milli Parkı bin 400 metre yükseklikteki Karlık Tepesi'nden atlayış yaptı.

Atladıktan kısa süre sonra ters hava akımına kapılan Yalçın, ağaçlık bölgeye düşerek asılı kaldı. Yanında bulundurduğu telsizle kurtarma ekiplerine ulaşarak yardım isteyen Yalçın, asılı kaldığı ağaçtan kendi çabasıyla kurtulduktan sonra ekiplerin yanına gelmesini bekledi.

Yaklaşık 1 saat süren operasyonda Yalçın, ormanlık alanda kendisine ulaşan AFAD, İHH Manisa Arama Kurtarma (İHH MAK) ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekiplerince, güvenli bir şekilde indirildi.

Kazadan yara almadan kurtulduğu için mutlu olduğunu belirten Yalçın, zimmetli olan paraşütünün ağaçta asılı kalmasına üzüldüğünü, en kısa zamanda ekip arkadaşlarıyla paraşütünü almaya gideceğini söyledi.











