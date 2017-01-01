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Maçın ardından

28 Nisan 2017 Cuma, 21:50


SAMSUN (AA) - Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, TFF 1. Lig'in 30. haftasında 2-2 tamamlanan Ümraniyespor maçında 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özköylü, iyi mücadele ettikleri ve 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçtikleri maçta 1 puan almanın kendilerini üzdüğünü belirtti.

Basit bir hata yüzünden beraberlik golünü yediklerini aktaran Osman Özköylü, "Rakibin 2 tane pozisyonu ve 2'si de gol oldu. Geçen 2 haftadır aynı şeyleri yaşıyoruz. Çok iyi mücadele ettiğimiz maçta oynadığımız futbolun karşılığı olan 3 puanı ve oyuncularımın emeğinin karşılığını alamamamız nedeniyle üzgünüm. Onurlu ve karakterli bir oyun ortaya koyduk. Kolay değil Ümraniyespor bu ligin en iyi takımlarından biri. Sistemi olan bir takım. Bu ekibe karşı çok az pozisyon vermemize rağmen kendi hatalarımızdan dolayı 1 puan alabildik." diye konuştu.

Yememeleri gereken golleri yediklerini belirten Özköylü, "Böyle oynamaya devam edelim sonucunu da alacağımıza eminim. Burada kendi hatalarımızı da görmemiz lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Zor şartlarda buraya geldik. Hedefimiz, Samsunspor'un ligde kalması. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. Ondan sonra ligin sonunda farklı düşüncelerimiz var. Onunla alakalı gelişmeler olmazsa ben yine sözümün arkasındayım. Sezon sonu bırakırım." ifadelerini kullandı.


- Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, takımın çok iyi mücadele ettiği belirterek, yenilmezlik serilerini 10 maça çıkardıklarını bildirdi.

İki takımın da stresli olduğuna değinen Sözeri, şunları kaydetti:

"Öncelikle yenilmezlik serimizi 10 maça çıkardık, güzel bir gidişatımız var. Ligde hem ilk 2'yi hem de play-off'u kovalıyoruz. Bugün kazansak ilk 2 hedefimiz devam edecekti ama biraz daha zorlaştı. Samsunspor daha stresliydi. Tabi Samsunspor düşmeme mücadelesi veriyor. Böyle bir konumda oynamak kolay değil. Bu bize biraz fayda sağladı. Pozisyon vermedik, pozisyon vermeden iki gol yedik. İki haftadır bireysel hatalardan gol yiyoruz. Az daha hiç pozisyon vermeden yeniliyorduk ama 1 puanda sevindirici diyeceğiz."

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