29 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 02:48

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sivil polis aracının bankete çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi girişindeki görev yerlerine giden polislerin bulunduğu otomobil, Beylerbeyi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankete çarptı.

Kazada, araçtaki 3 polis memuru hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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