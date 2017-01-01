"Düzce, rafting sporunda marka haline geldi"

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen rafting parkurunda, geçen yıl 80 bin kişi rafting yaptı.

Melen Çayı üzerinde yer alan parkur hakkında AA muhabirine bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, nehirde yaklaşık 15 yıldır rafting sporunun yapıldığını söyledi.

"Düzce" dendiğinde ilk akla gelenin rafting olduğunu vurgulayan Budak, şöyle konuştu:

"Düzce dediğimizde rafting akla geliyor. Çünkü coğrafi konumu itibariyle bütün insanların rahatlıkla gelip, hizmet alacağı bir bölgedeyiz ve bunun için biz markayız. Geçtiğimiz yıl Düzce'de 80 bin kişi rafting yaptı. Bu yıl da bu şansımızı yakalamak istiyoruz. Raftingi diğer alternatif sporlarla çeşitlendiriyoruz. Düzce'de her mevsim adrenalin etkinlikleri ve alternatif turizm seçeneklerini sunuyoruz. Bunların yanı sıra gastronomi turizmi ve kültürü de var. Düzce'nin coğrafyasında yetişen farklı ot bitkileri olduğu için yöresel yemek ve sağlık turizmi anlamında da bizim yaylalarımız ve bulundurdukları doku tercih edilmektedir."

Budak, Düzce'nin doğa sporlarında, tabiat turizmi anlamında tanıtılması ve buradaki aktivitelerin yerinde incelenmesi amacıyla sürekli organizasyonlar yaptıklarına işaret ederek, "Düzce sadece Melen Çayı'nda rafting ile değil, yaylalarda, şelalelerde, göl kenarlarındaki doğa yürüyüşleri, alternatif turizm seçenekleriyle ülkemizin ve hatta Avrupa'nın en gözde şehirlerinde birisi olma yolunda gayret gösteriyor." ifadesini kullandı.

Daha sonra Budak, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna rehberliğinde nehirde rafting yaptı.