Antalya'ya gelen turistlere şölen havasında karşılama

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ANTALYA (AA) - Antalya'da "Yaza merhaba" etkinliği kapsamında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerden gelen turistler için havalimanında dans ve animasyon gösterileri düzenlendi.

ICF Airports ve Rixos Hotel iş birliği ile Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde "Yaza merhaba" etkinliği gerçekleştirildi.

Terminalin bagaj alım salonunda opera sanatçılarının seslendirdiği aryaları dinleyen turistler, gelen yolcu çıkış kapısında da DJ performansları, dans ve animasyon gösterileri ile karşılandı. Etkinlikte The Land of Legends karakterleri de yer aldı.

Rixos Grubu PR Müdürü Mert Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Nisan'ın 2017 yılında şu ana kadar kente en fazla turistin geldiği gün olduğunu söyledi.

Gün boyunca 190 uçağın ineceğini ve kente bu uçaklarla Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden 41 bin yolcunun geleceğini kaydeden Kaplan, şöyle konuştu:

"Amacımız Antalya'yı en güzel şekilde tanıtmak. Bu misafirlerin tamamına yakını Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden geliyor. Rus misafirleri bir yıl aradan sonra tekrar aramızda görmenin memnuniyetini dile getirmek için böyle bir etkinlik yaptık. Onlar da çok şaşırdılar, mutlu oldular. BDT ülkelerinde 'Mayıs Bayramı' kutlanıyor. Rus misafirlerin de gelen yolcular arasında çok olduğunu gördük. Bu durum Rusların bayram tatili için Antalya'yı tercih ettiğini gösterdi."

Gösterileri ilgiyle izleyen turistler, daha sonra kendilerini konaklayacakları otellere taşıyacak otobüslerle havalimanından ayrıldı.