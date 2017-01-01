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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te 350 kilogram patlayıcı imha edildi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:19
Bitlis'te 350 kilogram patlayıcı imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te ele geçirilen 350 kilogram patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından istihbarı çalışmalar sonucu 28 Nisan'da çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Tatvan ilçesi Köprücek köyü Emek mezrasında terör örgütü PKK tarafından bir metrelik beton menfeze yerleştirilen 20 kilogramlık 7 yağ tenekesi içerisinde yaklaşık 300 kilogram patlayıcı madde, merkeze bağlı Yukarı Ölek köyü kırsalında toprağa gömülü plastik bidonda 20 kilogram amonyum nitratla desteklenmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı madde düzeneği, Mutki ilçesi Kavakbaşı köyü kırsalında toprağa gömülü 30 kilogram amonyum nitrat tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Patlayıcıların cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığının halkın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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