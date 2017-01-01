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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Uşak'ta 112'den yardım isteyen kişinin cesedi bulundu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:23

UŞAK (AA) - Uşak'ta 112 Acil Servis'i arayıp ayağından vurulduğunu söyleyerek yardım isteyen kişi, yol kenarında ölü bulundu.

Gece 01.30 sıralarında "Ayağımdan vuruldum, çok kan kaybediyorum, beni kurtarın." diyerek yardım çağrısı yapan Osman Yılancı'yı (36) bulmak için jandarma ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, Kayağıl ile İlyaslı köyleri civarında gece boyunca arama çalışması yaptı.

Yılancı, yaklaşık 9 saat sonra Değirmendere yolu üzerindeki Uşak Belediyesine ait Kayağıl Termal Tesisleri yakınlarında ölü bulundu.

Vücudunda saçma izlerine rastlanan Yılancı'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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