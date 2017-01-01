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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Cep telefonu aksesuarı aldı davalık olmaktan kurtuldu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:48

TRABZON (AA) - Trabzon'da bir cep telefonu satıcısı ile arasında çıkan tartışmanın ardından kendisine hakaret edildiği iddiasıyla şikayetçi olan müşteri, kendisine cep telefonu aksesuarı alınması şartıyla uzlaştı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde cep telefonu satan bir iş yerinde çalışan M.T. (24) ile telefonunu tamir ettirmek isteyen Y.A. (24) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Y.A, hakarete uğradığı iddiasıyla M.T. hakkında şikayetçi oldu. Soruşturma dosyasını ele alan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, tarafları uzlaştırmak üzere uzlaştırmacı görevlendirdi.

Uzlaştırmacının taraflar arasında yaptığı müzakere sonucunda Y.A, M.T'nin kendisine cep telefonu aksesuarı alması koşuluyla uzlaşabileceğini belirtti. Teklifi kabul eden M.T, Y.A'ya cep telefonu aksesuarı alarak davalık olmaktan kurtuldu.


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