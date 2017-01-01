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Balıkçılar "mera"da olta attı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:06

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesinin desteğiyle, Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği (MCC-DER) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında bir merada buluşan balıkçılar, oltalarını en uzağa atabilmek için yarıştı.

Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki bir merada gerçekleştirilen "1. MCC-DER Festivali ve Atış Yarışması"na 10 ilden katılan 80 balıkçı, "acemiler", "ustalar", "spotlar" ve "isabetli atış" kategorilerinde yarışmaya katıldı.

Balıkçılar başlangıç noktasında sıralanarak, oltalarını en uzağa atmaya çalıştı. Oltaların ulaştığı noktada bekleyen hakemler ise mesafeleri ölçtü.

Yarın da devam edecek yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek.

- "Amaç, bilinçli avcılığı yaymak"

MCC-DER Başkanı Selçuk Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, amatör ve sportif olta balıkçıları olarak balıkçılığın bir diğer yönü olan "atış" üzerine yarışma düzenlemek istediklerini ve bununla ilgili başvuruları yaptıklarını söyledi.

Etkinliği, çevre il ve ilçelerinden bu hobiyle ilgilenenlerin yarışması için organize ettiklerini belirten Şimşek, "Yarışmanın amacı, bu hobinin gelecek yıllara uzanabilmesi için farkındalık oluşturmak. Devlet Su İşleri tarafından yazılmış kuralları olan bu hobiyi ve bilinçli avcılığı yaymak ve balıkçılığın gelecek nesillere bir hobi olarak kalması adına bu yarışmayı düzenliyoruz. Bugün İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Kocaeli'den ve çeşitli ilerden 80 yarışmacı var. Yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek ödül töreniyle yarışmayı sonlandıracağız." diye konuştu.

Selçuk Şimşek, yarışmada atış sırasında kopan kurşunun 300 metre mesafeye ulaşabildiğine dikkati çekerek, böyle bir göl ortamı olmadığını ve gölde mesafe ölçümü yapılamadığını, bu yüzden yarışmanın merada gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

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