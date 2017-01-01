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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kapkaça uğrayan genç kızı sınava polis yetiştirdi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:11

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavına giderken kapkaç yöntemiyle çalınan çantasındaki sınava giriş belgesi ve kimlik kartı polis tarafından bulunan Arzu Tıraş, polis ekibince sınava yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Açıköğretim Fakültesinin sınavına gitmek için evinden çıkan Arzu Tıraş'ın (26) çantası, kimliği henüz belirlenemeyen 2 zanlı tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Tıraş'ın yardım istediği vatandaşlar tarafından çağrılan polis ekipleri, 2 zanlının kaçtığı belirtilen ormanlık alanda arama yaptı.

Polis ekipleri, genç kızın çantasını ormanlık alanda bir ağacın altında buldu. Çantadaki sınava giriş kartı ile kimliğini alan polis ekipleri, belgeleri genç kıza teslim etti. Kızın, sınava geç kalacağını belirtmesi üzerine polis ekipleri Tıraş'ı ekip otomobiline alarak Ayşe Atmaca İlköğretim Okuluna götürdü.

Genç kızı sınava yetiştiren polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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