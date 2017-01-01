Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Hali̇l Umut Meler, Mustafa Emre Eyi̇soy, Cevdet Kömürcüoğlu
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Mabiala, Levent Gülen, Erkan Kaş, Rotman, Sow, Lawal, Varela, Umut Bulut, Welliton
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Efecan Karaca, Emre Nefiz, Emre Akbaba, Candeias, Fernandes
Goller: Dk. 19 Mabiala (Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 45 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Sackey, Dk. 41 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 20 Erkan Kaş (Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını ev sahisi ekip 1-0 önde tamamladı.
19. dakikada Kayserispor'dan Erkan Kaş'ın sağ köşeden kullandığı korneri savunma oyuncuları ceza sahası dışına gönderdi. Uzaklaştırılan topu ceza yayı önünde kontrol eden Varela'nın, derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mabiala, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
22. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Fernandes'in sol çaprazdan attığı sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
45. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Erkan Kaş'ın ara pasına topla buluşan Welliton, Omeruo'nun arkadan yaptığı müdahalede yerde kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Hali̇l Umut Meler, Omeruo'ya kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü sona erdi.